Spazi umani

I popoli indigeni sono i migliori custodi della natura. Gestite da loro, le aree protette sono anche opportunità di sviluppo

Molti pensano che le aree protette introducano conflitti tra obiettivi di conservazione e diritti di comunità locali e indigene. In realtà, se i diritti fondamentali sono riconosciuti e se le comunità sono favorevoli all’uso tradizionale delle loro terre e risorse, difficilmente nascono conflitti. Secondo l’Ipbes, massima autorità scientifica in tema di conservazione della biodiversità, quando ci sono queste due condizioni aumentano le garanzie che gli spazi critici per habitat e specie siano conservati. Inoltre, intorno alle aree protette aumentano anche i benefici per le persone, il benessere, la giustizia sociale e le opportunità di lavoro. Sempre per l’Ipbes, i popoli indigeni e tradizionali sono i migliori custodi della natura.

Pur rappresentando solo il 5% della popolazione umana, proteggono l’80% della biodiversità terrestre. Alcuni movimenti ecologisti dissentono, ma è proprio attraverso l’istituzione e il buon governo delle aree protette che viene rafforzato il possesso delle terre e la tutela delle culture dei popoli indigeni. La Convenzione Onu per la biodiversità, nel 2022, ha adottato un accordo per arrestare e invertire il drammatico declino entro il 2030 e “vivere in armonia con la natura” entro il 2050. Uno degli obiettivi impegna i governi a preservare il 30% delle terre e delle acque interne e il 30% delle coste e dei mari del pianeta entro il 2030.

L’accordo riconosce i territori indigeni e tradizionali come aree prioritarie per il raggiungimento del target e le comunità locali e i popoli indigeni come partner legittimi e paritari nel governo e nella gestione delle aree protette. Un tentativo di riconciliazione tra popoli indigeni e non. Ma anche tra Nord e Sud del mondo, tra umani e non umani.