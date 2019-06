Esiste un luogo dove l’espressione “fammi un fischio” assume un significato sorprendente.

La Gomera è una delle nove isole che compongono l’arcipelago delle Canarie, territorio spagnolo a circa un centinaio di km dalle coste nordoccidentali dell’Africa, qui da generazioni sopravvive El silbo, il fischio: una lingua complessa che sfrutta il suono emesso con mani e bocca, e la capacità del vento di trasportarlo, per comunicare a grande distanza. Un tempo era utilizzato per far giungere un messaggio da un capo all’altro dell’isola, di uomo in uomo attraverso valli e monti, soffi nel vento che potevano volare anche per ore prima di giungere a destinazione. I pastori gestivano il bestiame al pascolo fischiando, e fischiando si poteva parlare di tutto impiegando quattromila parole “al vento” e facendosi compagnia nelle lunghe giornate di lavoro all’aperto.

Naturalmente i tempi cambiano, El silbo, patrimonio dell’umanità per l’Unesco, sopravvive tenuto in vita dalle persone anziane ed è insegnato nelle scuole ma difficilmente i bambini di oggi, una volta adulti, lo utilizzeranno fuori dall’isola. La Gomera, oltre alla sua curiosa lingua, cela altri tesori. Unica fra le Canarie ad avere un vulcano inattivo, è Riserva mondiale della biosfera. Nel Parco nazionale di Garajonay, 4.000 ettari di foreste lussureggianti di laurisilva, antico albero simile all’alloro, ricoprono gole, creste e valli dove immergersi per passeggiare nella natura incontaminata. E ancora la roccia plasmata dalla forza del vento, che ha preso la forma di un organo affacciato sull’oceano nel monumento naturale di Los Organòs. Verso sera, dalla vicina capitale Agulo, si può raggiungere un piccolo paese dal centro storico intatto e adagiato su un’altura che si affaccia sul mare.l

