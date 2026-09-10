Space Invaders

L’Onu avverte: supereremo la soglia fissata dall’Accordo di Parigi. Ma il report dell’Unep “Limiting Overshoot” non vuol comunicare che “non c’è nulla da fare”, anzi spinge a una maggiore azione. La differenza, quindi, non è tra “1,5 °C o nulla”. È tra un overshoot contenuto e temporaneo e un riscaldamento molto più elevato e prolungato