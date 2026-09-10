Space Invaders

di
Redazione
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I CONTENUTI SPECIALI DA SCARICARE DEDICATI ALLA COMUNITA’ DI NUOVA ECOLOGIA

Ogni anno lanciamo in orbita migliaia di satelliti.
In assenza di regole internazionali, aumentano i detriti spaziali, le possibili collisioni e i rischi ambientali

“Space Invaders” racconta tutto questo attraverso lo sguardo dei nostri autori e dei protagonisti presenti nella Nuova Ecologia di settembre.

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