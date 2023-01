Sotto un cielo nero

“I segni sull’acqua”, l’ultimo romanzo di Roberto Carvelli, porta il lettore in una dimensione onirica e surreale. E lo spinge a interrogarsi sul senso d’identità, sulle relazioni e sulla stessa natura umana. Un estratto

Il lavoro è finito. Siamo sul pulmino e dormiamo. Fa freddo, ci sbatte il vento in faccia o il fumo di un vicino insonne. Ci è stata da poco tolta la benda ma gli occhi sono rimasti al buio. Non ci accorgiamo di nulla o tutta questa compressione di corpi a ritorno ci sembra un nostro sogno. Sogniamo il vento e il fumo, sogniamo il sudore acido delle ascelle. Un sogno che dura il viaggio, una misura di tempo che non quantifichiamo. Inizia quando si accende il motore del furgone finisce quando si ferma. L’ultimo a scendere rischia sempre di venire disarcionato da una partenza brusca. Prima di salire siamo stati perquisiti accuratamente: volevano essere sicuri che nessuno avesse portato fuori dalla tipografia le bozze o i trentaduesimi del loro segreto.

Un segreto incomprensibile, in una lingua indecifrabile, un sistema di segni che non parla a nessuno di noi, forse un argot iniziatico che però non ci dice nulla. Lo sanno anche loro ma temono che tra noi qualcuno possa essersi fatto convincere a trafugare enigmi che altri sanno sciogliere. Non hanno imbarazzi di nessun tipo: ci spogliano, ci guardano ovunque. L’accuratezza è direttamente proporzionale alla scarsa considerazione che hanno di noi, che abbiamo di noi: ci facciamo spogliare con la stessa morbidezza senza resistenze che hanno i corpi dei bambini o dei paraplegici. Il pulmino va, in un rombo uniforme. Siamo spalle a spalle, cattivi odori, respiri pesanti. Se qualcuno non dorme ha comunque gli occhi chiusi. Sembra quasi che riportiamo a casa una vergogna. L’imbarazzo di sapersi un componente di una macchina, una sua propaggine esterna. Torniamo in case che sembrano teche, luoghi in cui vengono appoggiate le nostre mansioni in attesa di una nuova chiamata. Teniamo le palpebre abbassate per non vedere tutto il buio di fuori, per non avere la percezione dello spazio che ci separa da noi come macchine del lavoro. Dal buio al buio: partiti in ombra e tornati in ombra. Forse, in mezzo, un’altra notte, è difficile dire.

Qual è la sensazione delle ventiquattro ore e quale delle quarantotto? Intorpidimento misto ad adrenalina: due estremi compresenti che trascolorano progressivamente in una febbricitante confusione mentale. Sembra di leggersi dentro la sensazione delle quarantotto ore. Ricontiamo i soldi che ci sono stati pagati ma non sembrano multipli di ventiquattro ore. Forse, trattandosi di un lavoro speciale, il pagamento non è classificabile secondo i canoni tabellari comuni e forse ne conosceremo presto vantaggi imponderabili. I nostri, in genere, sono normalità più incentivi. La sensazione di una stanchezza lucida sembra convincere che non è passata una notte in mezzo alle due di cui abbiamo avuto cognizione. Mentre pensiamo tutto questo facciamo in tempo a notare che il cielo è ancora nero di notte. Nel buio tutti noi colleghi teniamo gli occhi chiusi come se avessimo ancora le bende.