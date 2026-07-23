Sostenibilità e benessere a tavola anche in mensa

Qualità e Servizi S.p.A. firma la ristorazione aziendale a chilometro zero per la cartiera WEPA a Capannori (LU) e Porcari (LU)

Coniugare la salute delle persone, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico del territorio attraverso il cibo rappresenta l’obiettivo centrale della nuova sinergia strategica tra Qualità e Servizi S.p.A., azienda pubblica leader nella ristorazione collettiva di eccellenza, e gli stabilimenti di Capannori e Porcari del gruppo WEPA, colosso multinazionale della produzione di carta per uso igienico fortemente radicato nel distretto lucchese.

Una collaborazione che punta a ridefinire il concetto di mensa e ristorazione aziendale, trasformando la pausa pranzo dei dipendenti della cartiera in un momento nevralgico di welfare aziendale integrato. Al centro del servizio ci saranno menù bilanciati, studiati appositamente per promuovere uno stile di vita sano e basati interamente su prodotti freschi, stagionali e provenienti da filiera cortissima. I pasti, preparati quotidianamente presso il centro di cottura locale di Capannori, seguiranno la filosofia del buono, pulito e giusto promossa da Qualità e Servizi. Il menù supera le classiche logiche industriali per abbracciare ricette tradizionali e bilanciate, capaci di garantire il corretto apporto nutrizionale e un’alta digeribilità per i lavoratori impegnati nei turni dello stabilimento. L’accordo si inserisce perfettamente nel quadro dell’Agenda della Piana del Cibo, che vede il Comune di Capannori tra i suoi principali protagonisti. Le materie prime, dagli ortaggi ai prodotti da forno, arriveranno principalmente da aziende agricole locali situate entro un raggio massimo di settanta chilometri. Questa scelta strategica abbatte radicalmente le emissioni di anidride carbonica legate ai trasporti logistici, garantisce la massima freschezza dei piatti e sostiene l’economia agroalimentare del territorio lucchese e toscano.

“La ristorazione aziendale moderna non è più un semplice servizio accessorio, ma una leva fondamentale di benessere e welfare. Portare la nostra filosofia, già consolidata nelle scuole e con diversi clienti della piana, all’interno di una realtà industriale importante come WEPA dimostra come sia possibile fare volumi importanti mantenendo un legame forte con il territorio, la trasparenza delle filiere e la qualità assoluta delle materie prime.” – Alessio Ciacci, Direttore Generale Qualità e Servizi S.p.A.

A queste parole fanno eco quelle di Angelica Marchesini, Responsabile del Welfare Aziendale dello stabilimento WEPA di Capannori, che dichiara: “per l’azienda la sostenibilità è un valore cardine espresso non solo nei processi industriali e nei prodotti in carta, ma anche nell’attenzione quotidiana verso la risorsa più preziosa, ovvero i dipendenti. Insieme a Qualità e Servizi, conclude la Responsabile, viene offerto un servizio mensa che tutela la salute dei collaboratori, riduce l’impronta ecologica e valorizza i produttori locali, creando valore condiviso per tutta la comunità di Capannori. Con questa partnership, Qualità e Servizi S.p.A. e WEPA tracciano un nuovo standard per la ristorazione collettiva nel settore privato, dimostrando concretamente come la transizione ecologica passi anche dalle scelte alimentari quotidiane nei luoghi di lavoro.”

Qualità e Servizi S.p.A. è un’azienda pubblica di ristorazione collettiva con trenta anni di storia. Gestisce la refezione scolastica, aziendale e socio-sanitaria in vari comuni della Toscana, tra cui Capannori. Ha rivoluzionato il settore applicando criteri di sostenibilità ambientale, introducendo il biologico, la filiera corta e la stagionalità in controtendenza rispetto ai modelli della ristorazione industriale.

l Gruppo WEPA è uno dei principali produttori europei nel mercato della carta tissue e si distingue per il forte impegno verso la sostenibilità, l’economia circolare e l’ecodesign. Gli stabilimenti di Porcari e Capannori (Lucca) rappresentano uno dei poli nevralgici del gruppo in Italia, punti di riferimento per innovazione, efficienza produttiva e responsabilità ambientale. Profondamente radicati nel tessuto sociale e industriale della Lucchesia, i siti contribuiscono attivamente allo sviluppo del territorio, coniugando crescita industriale, attenzione alle persone e creazione di valore sostenibile.