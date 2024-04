Sostenibilità digitale e digitalizzazione sostenibile alla Blue&Green Conference

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna la Blue & Green Conference. L’evento di riferimento per le imprese in transizione, tra sostenibilità digitale e digitalizzazione sostenibile, apre le porte il prossimo 15 maggio a Milano presso il Cefriel. Un’occasione imperdibile per i decisori aziendali impegnati nei settori della CSR e delle tecnologie dell’informazione

Nell’attuale scenario internazionale caratterizzato da incertezza e disunità sul fronte delle strategie per la riduzione delle emissioni, le imprese si trovano ad affrontare una sfida di primaria importanza: guidare la transizione verso la sostenibilità, abbracciando al contempo l’innovazione digitale.

Questo imperativo si configura con almeno due prospettive complementari: da un lato, l’utilizzo delle soluzioni digitali come catalizzatori della transizione stessa e, dall’altro, la necessità che il digitale stesso sia basato su criteri di sostenibilità, sia ambientale che sociale.

Tuttavia, questa transizione non è priva di ostacoli. L’adozione diffusa di tecnologie come l’intelligenza artificiale, se da un lato offre supporto significativo, dall’altro può rivelarsi particolarmente dispendiosa in termini di impatto ambientale. È pertanto essenziale adottare una visione strategica che tenga conto di una serie di fattori contingenti, tra cui l’opportunità di accedere e gestire i fondi del PNRR, l’entrata in vigore di normative sempre più stringenti, le dinamiche inflattive a livello internazionale e la complessa trasformazione del mercato dell’energia, caratterizzato da volatilità e cambiamenti strutturali.

La Blue & Green Conference si presenta come un’occasione imperdibile per i decisori aziendali impegnati nei settori della sostenibilità e delle tecnologie dell’informazione. Destinato a figure chiave come Responsabili della Sostenibilità, CIO, Innovation Manager, CSR Manager, CTO, CEO e Imprenditori, l’evento si propone di affrontare in modo approfondito e concreto le sfide e le opportunità legate alla transizione gemella Blue & Green, che comprende sia la sostenibilità ambientale che la digitalizzazione.

Tra i temi principali che verranno trattati durante l’evento:

• Le tecnologie clima-positive

• Le soluzioni digitali sostenibili

• Gli aspetti normativi della sostenibilità digitale

• Il paradigma della doppia materialità

Ai primi 50 partecipanti all’evento verrà consegnata una copia di “Sustainable IT Playbook For Technology Leadears”, by Niklas Sundberg.

In un punto critico della storia umana, questo libro presenta modi comprovati per acquisire

le competenze necessarie per sviluppare pratiche IT sostenibili e distinguersi come leader

tecnologico innovativo.

Per maggiori informazioni e per registrarti all’evento:

https://www.theinnovationgroup.it/events/imprese-in-transizione-tra-sostenibilita-digitale-e-digitalizzazione-sostenibile/?lang=it

Nuova Ecologia è media partner di Blue & Green 2024