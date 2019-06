Siamo nell’era della paura liquida. L’intuizione di Zygmunt Bauman, annunciata nel libro omonimo, uscito in Italia 10 anni fa, sta prendendo sempre più corpo. Una sensazione di ansia permanente ci accompagna nella nostra quotidianità. Che sia dettata dal timore del terrorismo o dagli effetti di un disastro climatico o ambientale poco cambia. La paura è accanto, dentro di noi. Si è creata, così, secondo Ulrich Beck, una “società mondiale del rischio” caratterizzata da una diffusione generalizzata delle paura e, di contro, da un bisogno crescente di sicurezza, il valore sociale più importante della modernità.

Da qui, dalla sindrome dell’ultimo uomo sulla terra, prende le mosse il cortometraggio italiano Still diretto da Galahad Benussi. Un sopravvissuto all’apocalisse che ha colpito il pianeta rendendo l’aria irrespirabile si muove a fatica alla ricerca di acqua non contaminata. Il suo volto non si vede, è protetto costantemente da una maschera antigas. Still, che vuole sensibilizzare sul tema ambientale, rappresenta così un raro esempio di cinema distopico made in Italy (genere che vede come antesignana l’opera di Ubaldo Ragona) e rientra in un filone dal respiro più internazionale spesso ispirato dall’opera di Richard Matheson (Io sono leggenda) o di Cormac McCarthy (The road) da cui sono stati tratti rispettivamente gli omonimi film di Francis Lawrence e di John Hillcoat.

Il cortometraggio di Benussi sta raccogliendo consensi nei festival e ha vinto lo scorso marzo “Visioni italiane”, nella categoria “Visioni ambientali”, il concorso organizzato dalla Cineteca di Bologna.l

Autore: Marino Midena Studioso di tematiche giuridiche agraristiche-ambientali, come giornalista collabora con diverse testate, lavora in uffici stampa e ha condotto trasmissioni radio e tv. Ha insegnato “Diritto e legislazione dello spettacolo” presso il Conservatorio di Musica “V. Bellini” di Palermo ed è il direttore artistico del Green Movie Film Fest.