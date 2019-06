Individuare soluzioni e proposte comuni per rimuovere gli ostacoli a un percorso virtuoso e uniforme di economia circolare nel nostro Paese. Questo l’obiettivo della sesta edizione di EcoForum organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club, la conferenza nazionale sull’economia circolare che guarda con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti e all’intera filiera del riciclo: si terrà il 26 e 27 giugno, a Roma. Il pomeriggio del 27 giugno è in programma la XXVI edizione di Comuni Ricicloni in cui Legambiente premia comunità locali, amministratori e cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti urbani.

info e registrazioni ecoforum.it

