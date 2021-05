Soil4Life: una call per il Manifesto sul suolo

Il progetto sta cercando volontari che possano tradurlo dall’inglese in diverse lingue. Per raggiungere il maggior numero di persone

È arrivato il momento di tradurre il Manifesto sul suolo, del progetto Soil4Life, per raggiungere il maggior numero di persone possibile. Proprio con questo fine il progetto sta cercando volontari che possano tradurre il Manifesto dall’inglese a: francese, spagnolo, italiano, portoghese, olandese, arabo, cinese mandarino, hindi, bengali, russo, urdu, indonesiano.

Il manifesto Soil4Life è stato redatto per la prima volta il 17 ottobre 2019 da un gruppo di giovani Ambasciatori del Suolo durante una formazione internazionale sulla protezione e la gestione del suolo condotta dal CCIVS, partner del progetto Soil4Life coordinato da Legambiente Onlus e organizzato nell’ambito della Campagna IVS for Climate Justice. Durante la formazione sono stati formati quattro gruppi di lavoro temporanei e sono state discusse diverse preoccupazioni e sfide intorno al suolo. Si è deciso di focalizzare il manifesto in relazione a 4 degli obiettivi Onu globali: Fame zero, Azione per il clima, Vita sulla terra e Città e comunità sostenibili. Dopo la bozza originale, è stato creato uno spazio online per continuare lo sviluppo collettivo del manifesto, aprendo il documento ad ulteriori aggiunte, includendo le voci e le preoccupazioni di tutte le persone interessate da questo argomento.

Dopo questa fase, ora è la tappa della traduzione. Per partecipare è necessario inviare una mail a secretariat@ccivs.org

La CCIVS coordinerà i volontari, e dopo il campo online, emetterà dei certificati di partecipazione per i volontari. Il manifesto finale sarà consegnato all’Unesco, alla FAO e all’UE nel corso del 2022, è una chiamata all’azione da parte dei leader globali per sostenere la transizione verso un ambiente vitale, sano e prospero, di cui il terreno su cui camminiamo è il fondamento.