Lo comunica l’Agenzia regionale per l’Ambiente (Arpav): in Veneto livelli di Pm10 continuano a permanere al di sopra del valore limite giornaliero in molte aree, ed è quindi scattato, in base a quanto previsto dall’Accordo di Bacino Padano, il livello di allerta 2 “Rosso” a Padova e a Venezia, dove si sono registrati 10 superamenti consecutivi del valore limite giornaliero. Il medesimo livello di allerta Rosso è stato raggiunto a Piove di Sacco (Padova). Permangono al livello 1 (Arancio) Treviso, Vicenza e Verona, oltre ai comuni di Castelfranco (Treviso), Chioggia (Venezia), Este e Tribano (Padova).

Autore: redazione La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook