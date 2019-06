Dal 4 gennaio saranno revocate in provincia di Milano le limitazioni temporanee antismog applicate dallo scorso primo gennaio. La media provinciale di Pm10 si è assestata a 26,5 microgrammi per metro cubo dopo che il 2 gennaio le condizioni meteorologiche molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti hanno fatto scendere le medie delle concentrazioni di Pm10 al di sotto del limite in ogni provincia lombarda, evitando in particolare che Lodi, Cremona e Mantova raggiungessero il sesto giorno consecutivo di superamento.

In particolare, nella provincia di Milano il 3 gennaio si sono registrate condizioni variabili e tendenti a essere progressivamente meno dispersive degli inquinanti. Dal 4 gennaio le condizioni saranno tendenzialmente favorevoli all’accumulo, mentre dal pomeriggio di sabato 5 gennaio rinforzi di vento determineranno condizioni nuovamente favorevoli alla dispersione.

Confermato blocco della circolazione a Torino

A Torino, invece, è stato confermato il blocco alla circolazione delle auto diesel con classe Euro 4 che rimarranno ferme fino al 7 gennaio dalle 8 alle 19. I dati forniti dall’agenzia Arpa Piemonte confermano il superamento del livello critico di 50 mcg/mc della qualità dell’aria, facendo scattare nuovamente il livello ‘arancio’, previsto dal protocollo del bacino padano.

Restano in vigore come sempre anche i limiti previsti dalle misure a carattere permanente, con il blocco totale degli Euro 0 di qualsiasi tipo (0-24, sette giorni su sette) e parziale dei diesel euro 1, 2 e 3 dalle 8 alle 19; dalle 8.30 alle 14 e dalle ore 16 alle 19 per i veicoli commerciali e per quelli per il trasporto persone ad otto posti.

