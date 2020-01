Continuano a rimanere stabili oltre i limiti i valori del Pm10 a Milano. A confermarlo sono le ultime rilevazioni di Arpa Lombardia, le cui centraline in città hanno registrato domenica 12 gennaio tra i 58 (al Verziere) e 71 (viale Marche) microgrammi per metro cubo, dunque parecchio oltre la soglia massima fissata a 50. Superamenti della soglia del particolato sono stati registrati anche Pioltello-Limito (62), Magenta (64) e Monza-Machiavelli (53).

Non va meglio a Torino, dove le emissioni sono oltre i limiti consentiti addirittura da 18 giorni. Nel capoluogo piemontese le colonnine dell’Arpa rimangono fisse su livelli intorno a 80 microgrammi di Pm10 per metrocubo d’aria.

La situazione non accenna a migliorare neanche a Roma dove ieri, per il sesto giorno consecutivo, i livelli di concentrazione delle polveri sottili sono stati superiori alla norma, nonostante sia calato il numero delle centraline con rilevazioni sopra i livelli di guardia. I dati di Arpa Lazio hanno segnalato uno sforamento in 4 centraline su 13 del valore massimo tollerato di Pm10 nell’aria, fissato alla quota di 50 microgrammi per metro cubo per evitare possibili rischi per la salute. Le zone più critiche sono risultate essere Preneste (56), Magna Grecia (55), Cinecitta’ (62) e Tiburtina (68).

Per domani, martedì 14 gennaio, il Campidoglio sta valutando la possibilità di bloccare la circolazione dei veicoli Diesel, compresi gli Euro 6. Sempre nella capitale tornano da metà gennaio le domeniche ecologiche. Il primo stop è fissato per domenica 19 gennaio con il blocco totale del traffico all’interno della fascia verde. Gli altri blocchi sono previsti il 9 febbraio, il 23 febbraio e il 29 marzo.