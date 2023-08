L’Italia disabitata percorsa dal nomade digitale Davide Fiz

Con il progetto Smart walking coniuga la passione dei cammini – 20 in 20 regioni nel 2022 – e il lavoro. Quest’anno con il Coast to coast promuove il turismo lento e sostenibile. All’Isola d’Elba, sulla via dell’Essenza, durante Seif (sea essence international festival)

Invece che in ufficio, la strada da percorrere per andare al lavoro ti può portare per boschi, eremi e borghi arroccati. È ciò che accade ogni mattina a Davide Fiz, 47 anni, commercial sales freelance di Livorno, che allo smart working ha risposto con lo smart walking. Ovvero, una maniera per guadagnarsi da vivere camminando, macinando chilometri di strada immersi nella natura.

Grazie al nomadismo digitale, Fiz è riuscito a coniugare il lavoro con la sua passione. “Durante il cammino di Santiago a luglio 2021, mi sono chiesto: se posso lavorare da ovunque, e mi piace camminare, perché devo stare fermo?” Da qui nasce a marzo 2022 il progetto “Smart Walking, venti cammini in venti regioni” nei quali il bucolico Fiz ha percorso 2.700 chilometri a piedi. Quest’anno invece è partito alla volta dei litorali, con il progetto Coast to Coast, passando in Puglia, dal mar Adriatico allo Jonio, in Basilicata, dal mar Jonio al Mediterraneo e dalle Marche alla Toscana, dall’Adriatico al mar Tirreno. Della Toscana è partito il cammino dell’Essenza che ha percorso all’isola d’Elba, nel periodo del SEIF (Sea Essence International Festival). “La via dell’Essenza è un cammino che sta nascendo all’isola d’Elba. Attualmente ha sei tappe ma, una volta terminato, farà il giro dell’isola” per vivere l’arcipelago Toscano anche oltre i mesi estivi.

Lupi, cinghiali, daini, stambecchi, marmotte, volpi ed ermellini sono solo alcuni degli animali che Fiz ha incontrato nei suoi cammini. Ogni mattina percorre circa 20 km, si ferma in un b&b dove lavora, e poi riparte, spostandosi così da un borgo all’altro.

Il turismo lento permette anche di ritrovare una forte coesione sociale: “Nei piccoli paesi c’è ancora un senso forte di socialità e il mantenimento delle tradizioni come le feste e lo sport. Al contrario le città sono individualiste; se una persona muore non se ne accorge nessuno. Nei paesi è diverso”. Come un piccolo borgo, chiuso in sé come una conchiglia, gremito, coi panni stesi sulla strada. Sulle case si inerpicano le piante rampicanti, poi è tutto un dedalo di viuzze, strade scoscese. È Cosenza vecchia, uno degli innumerevoli luoghi percorsi da Fiz.

Se “i paesi bisogna salvarli con gli occhi”, come scrive il poeta paesologo Franco Arminio, Fiz è sulla strada giusta. Di paesi, nel corso di questi due anni, ne ha visti tanti. Come i paesaggi della Val Taleggio, in cui sono rimasti 800 abitanti. “Andrebbero preservati come gli animali in via di estinzione – insiste Fiz – è vero che i borghi sono soggetti a spopolamento ma ce ne sono ancora tanti che stanno resistendo. L’uomo abitante della città è totalmente sconnesso dalla natura. Invece nei piccoli centri c’è una biodiversità incredibile. Dobbiamo evitare l’omologazione”.

Il nomadismo digitale può rappresentare una maniera per riqualificare i territori. A differenza del cosiddetto overtourism, garantisce “equità sociale”, come la definisce Fiz, “Se ogni giorno si va in un posto diverso, i soldi vengono distribuiti a pioggia, non essendoci grossi poli turistici. In questo modo anche 3000 persone l’anno riescono a tenere vivi i paesi dell’Appennino”. Lavorare nel verde alla scoperta dei piccoli centri è una novità, il turismo sostenibile invece è già rodato. Negli ultimi tempi – soprattutto da quell’”estate italiana” del 2020 contrassegnata dalla pandemia, quando i viaggi all’estero erano ridotti al minimo – sono sempre di più i turisti italiani (nel 2020 rappresentavano il 76,2 per cento del totale) nel bel Paese. E in molti preferiscono un turismo all’insegna della sostenibilità, che contrasta lo spopolamento e rilancia l’economia locale.