Thales Alenia Space si è aggiudicata un contratto dall’Agenzia Spaziale Europea per effettuare lo studio di consolidamento per la missione Sirius (Space Based Infra-Red Imager for Urban Sustainability), che ha come obiettivo l’osservazione delle città europee dallo spazio per capire come le isole di calore urbano modificano il clima su base locale.

Sirius rientra nell’ambito delle missioni Scout dell’Esa, considerate un approccio agile, veloce e a basso costo per dimostrare nuovi concetti di osservazione della Terra, con un focus sulla ricerca scientifica. Il valore di una missione Scout è stimato in 35 milioni di euro, lancio incluso, e lo sviluppo deve essere completato entro un periodo massimo di tre anni, a partire dell’implementazione fino all’accettazione del volo.

La missione Sirius è progettata per fornire osservazioni notturne di diverse città europee su base giornaliera per un periodo di tre o più anni, con una risoluzione nativa di 64 metri. Il suo sviluppo rapido, l’alta risoluzione, l’approccio scalabile ed economicamente vantaggioso si basano sullo strumento Smart-Tiri, sviluppato da Thales Alenia Space. Questo strumento di imaging a infrarossi in miniatura utilizza un’innovativa soluzione di rilevamento basata sui microbolometri, che evita l’uso di costosi sistemi di raffreddamento.

Le isole di calore urbano sono aree delle città dove vengono registrate temperature più alte che nelle aree rurali circostanti, a causa dell’accumulo di calore sulle superfici impermeabili, della scarsa vegetazione e dell’attività umana. Per comprendere il fenomeno, sarà cruciale ottenere informazioni accurate sulla temperatura della superficie negli ambienti urbani mediante mappe di calore realizzate di frequente e nel lungo periodo. Questi dati diventeranno uno strumento essenziale per facilitare le decisioni in ambito di pianificazione urbana e per lo sviluppo di politiche sul clima efficaci.