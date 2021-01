“Sinergie”, il workshop sul volontariato aziendale approda on line

Imprese e Terzo Settore insieme per la sostenibilità ambientale durante la pandemia di Covid-19. L’appuntamento è per martedi 23 febbraio alle ore 10.00

In arrivo un’altra novità per il 2021. Si terrà eccezionalmente on line il workshop “Sinergie: creare valore con Legambiente” dedicato al volontariato aziendale. L’appuntamento è per martedì 23 febbraio alle ore 10.00.

Durante il webinar saranno presentati i risultati delle attività svolte nel 2020, modificate dalle necessità imposte dalla pandemia di Covid -19, che ha generato anche nuove opportunità.

Ida La Camera, responsabile nazionale volontariato aziendale di Legambiente, presenterà inoltre le nuove proposte per l’anno appena iniziato. L’evento sarà moderato da Enrico Fontana, responsabile raccolta fondi di Legambiente e vedrà la partecipazione di Giorgio Zampetti, Direttore generale di Legambiente e di alcune delle realtà che nel corso dell’anno 2020 hanno aderito alle attività di volontariato aziendale.

Le attività

Le attività di volontariato sono proseguite nonostante le difficoltà di quest’anno. In presenza e in sicurezza sul territorio, quando la situazione lo ha permesso, e con webinar formativi su tanti temi ambientali, sempre dedicati ai collaboratori delle aziende, nei periodi di lockdown. Gli appuntamenti on line sono stati strutturati per offrire ulteriori occasioni di informazione, di condivisione di esperienze e di discussione, in modo da permettere ai collaboratori delle società di scoprire come poter assumere comportamenti sostenibili sia sul luogo di lavoro che nelle proprie abitazioni.

L’incontro sarà quindi occasione per ascoltare le testimonianze dalla voce diretta dei protagonisti e conoscere il loro contributo per la sostenibilità ambientale durante il difficile periodo della pandemia.

“Sinergie: creare valore con Legambiente” vuole essere, anche attraverso la nuova veste on line, un incontro ricco di stimoli e informazioni che mira a tracciare un percorso condiviso con le imprese attente ai temi ambientali e sociali. Per iscriversi all’evento e ricevere il link al webinar è necessario compilare il form: https://forms.gle/TLMNjk54hpqbyqbn8.

Per maggiori informazioni: volontariatoaziendale@legambiente.it