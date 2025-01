Il 40% erano bambini sotto ai 5 anni. Sono i dati dell’ultimo Rapporto stilato da Unicef, Oms e Ministero somalo della sanità

Uno studio pubblicato dal Ministero federale della Sanità somalo, dall’Oms e dall’Unicef stima che 71.100 persone potrebbero essere morte tra il gennaio 2022 e il giugno 2024 a causa della siccità che ha devastato ampie zone della Somalia nel 2022. Circa il 40% di questi decessi è stato stimato tra i bambini di età inferiore ai 5 anni.

Il rapporto “From insight to action: an update on mortality patterns in Somalia”, il quinto e ultimo di una serie programmata – realizzato da London School of Hygiene and Tropical Medicine, Imperial College London e Somalia’s SIMAD University – fornisce un’analisi retrospettiva dell‘impatto della siccità sulla mortalità della popolazione in Somalia durante un periodo di 30 mesi, che comprende la siccità del 2022 che ha colpito 7,9 milioni di persone, quasi la metà della popolazione, portando il Paese sull’orlo della carestia. Grazie agli sforzi concertati del governo somalo e dei suoi partner umanitari, la carestia è stata evitata per poco, ma la Somalia ha dovuto fare i conti con il tributo residuo di vite umane.

“Questo rapporto dimostra in modo serio e triste l’impatto devastante dei cambiamenti climatici sulle famiglie vulnerabili della Somalia”, ha dichiarato la Rappresentante dell’Unicef in Somalia Wafaa Saeed. “Poiché le risorse per rispondere ai bisogni umanitari sono diventate più limitate, il governo e i suoi partner devono continuare a esplorare investimenti innovativi per espandere la portata dei servizi integrati salvavita, tra cui salute, nutrizione, acqua e servizi igienici. Data la natura ricorrente delle crisi indotte dal clima, dobbiamo anche aumentare gli investimenti nella resilienza delle comunità ai futuri shock, nell’azione preventiva e nella prevenzione delle epidemie.”

Gli shock ricorrenti, tra cui gli eventi climatici come siccità e inondazioni, conflitti e insicurezza e epidemie di malattie, continuano ad aggravare i bisogni umanitari in Somalia insieme a fattori come povertà diffusa, mancanza di mezzi di sussistenza diversificati e una crescita economica equa, l’insicurezza e l’emarginazione e la debolezza dei sistemi di erogazione dei servizi di base.