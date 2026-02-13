venerdì 13 Febbraio 2026
Economia circolare

Shopper fuorilegge: sequestrati a Napoli 2 quintali di sacchetti illegali

Emilio Bianco
di Emilio Bianco
0
0
Due quintali di shopper non conformi bloccati a Napoli. Nonostante la normativa europea, oltre un quarto degli shopper in circolazione resta illegale nonostante il divieto in vigore

A Napoli continua la battaglia contro la diffusione e commercializzazione di shopper di plastica irregolari: mercoledì 11 febbraio la Polizia Locale, attraverso l’Unità Investigativa Ambientale e per le Emergenze Sociali (IAES), ha effettuato un nuovo sequestro di due quintali di sacchetti per l’asporto merci non conformi alla normativa vigente presso un’attività commerciale nella zona di Gianturco. I controlli hanno accertato che il materiale non era né biodegradabile né compostabile secondo gli standard previsti dalla legge, e pertanto è stato sottoposto a sequestro amministrativo. L’operazione s’inserisce nel più ampio quadro di vigilanza che vede le forze dell’ordine impegnate da anni nel contrasto al mercato dei sacchetti fuori legge.

«Continua incessante l’attività della Polizia Locale di Napoli che, in un territorio complicato come quello campano, porta avanti la sua azione di contrasto alla produzione e vendita di shopper illegali – dichiara Luca Bianconi, Presidente di Assobioplastiche – Ringraziamo ancora una volta gli agenti che vigilano sul rispetto delle norme nel settore dei sacchetti per asporto merci: rappresentano un alleato indispensabile per difendere la filiera delle bioplastiche compostabili».

Secondo il comunicato diffuso dall’associazione, nonostante il divieto di utilizzo di sacchetti non conformi sia in vigore da più di dieci anni, oltre un quarto dei sacchetti ancora in circolazione in Italia risulterebbe illegale. Questo non solo rappresenta una violazione normativa, ma costituisce un rischio per l’ambiente e per la corretta gestione dei rifiuti, complicando i processi di compostaggio e riciclo.

Assobioplastiche ha sottolineato l’importanza di strumenti di controllo come la piattaforma online, realizzata con il supporto del Consorzio Biorepack, per la segnalazione di potenziali illeciti nel settore degli imballaggi biodegradabili e compostabili, invitando a rafforzare ulteriormente gli strumenti normativi e operativi a disposizione delle autorità.

Il fenomeno degli shopper illegali non è isolato: negli ultimi anni Napoli è diventata uno dei principali centri in cui sono stati intercettati ingenti quantitativi di buste non conformi. Solo nel marzo 2025 furono sequestrate 2 tonnellate di sacchetti non biodegradabili in un deposito cittadino e qualche mese prima, nell’ottobre 2024, ne sono stati sequestrati 3 quintali nel porto della città.

«Nonostante il nostro Paese sia stato il primo in Europa a mettere al bando questi prodotti quasi 10 anni fa, fenomeni di commercio e distribuzione di sacchetti non conformi persistono – commenta Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente – spesso alimentati da dinamiche di prezzo e da una domanda tuttora significativa. È fondamentale che le forze dell’ordine e le istituzioni, in collaborazione con associazioni di categoria e consorzi di gestione dei rifiuti, continuino a intensificare i controlli per arginare questa forma di illegalità ambientale, che comporta danni economici alla filiera delle bioplastiche compostabili e rischi per la sostenibilità ambientale».

Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'annuario 2025: Un anno di ambiente in cento notizie
A segnare gli ultimi dodici mesi è Trump, paladino del negazionismo climatico. Non fanno quasi più clamore, invece, i record negativi su caldo, eventi estremi, fusione dei ghiacciai e incendi. Oltre la cronaca c’è però l’inarrestabile crescita delle rinnovabili. Ci salverà il mercato?
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH