domenica 29 Marzo 2026
Inquinamento

Settimana per le alternative ai pesticidi: un’occasione per ripensare l’agricoltura europea

Redazione
di Redazione
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fitofarmaci-pesticidi
Dal 20 al 30 marzo la Settimana per le alternative ai pesticidi riporta al centro il tema dei rischi dei fitofarmaci per salute e ambiente e delle soluzioni già disponibili per ridurne l’uso. Anche Legambiente ha partecipato alle iniziative rilanciando il lavoro portato avanti con il dossier “Stop pesticidi nel piatto” e l’urgenza di accelerare la transizione agroecologica

Dal 20 al 30 marzo si svolge, come ogni anno, la Settimana per le alternative ai pesticidi, un appuntamento internazionale che richiama l’attenzione sui rischi legati all’uso dei pesticidi chimici per la salute umana e per gli ecosistemi, promuovendo allo stesso tempo soluzioni agricole più sostenibili e resilienti. L’iniziativa, coordinata dall’organizzazione francese Générations Futures, riunisce da oltre vent’anni decine di partner internazionali, organizzazioni ambientaliste, ricercatori e cittadini con un obiettivo comune: accelerare la transizione verso sistemi agricoli capaci di ridurre e superare l’uso delle sostanze chimiche più pericolose.

La scelta delle date non è casuale. I primi giorni della primavera coincidono infatti con l’avvio dei trattamenti in molti campi agricoli europei, un momento simbolico e concreto per aprire un confronto pubblico sulle pratiche agricole, sulle politiche agricole e sulle alternative disponibili.

In questo contesto, anche Legambiente ha partecipato alle iniziative della settimana, contribuendo al dibattito sulle strategie per ridurre l’impatto dei pesticidi e promuovere modelli agricoli più rispettosi dell’ambiente e della salute. Un impegno che l’associazione porta avanti da anni attraverso attività di sensibilizzazione, campagne e dossier dedicati.

«La Settimana per le alternative ai pesticidi rappresenta un momento importante di confronto internazionale su un tema cruciale per il futuro dell’agricoltura», spiega Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente. «Ridurre l’uso dei pesticidi significa tutelare la biodiversità, la qualità dei suoli e delle acque, ma anche la salute dei cittadini e degli stessi agricoltori. Le alternative esistono e sono già praticate da molte aziende agricole che investono in innovazione, ricerca e sostenibilità».

Secondo Legambiente, la transizione verso modelli agricoli meno dipendenti dalla chimica di sintesi passa attraverso diversi strumenti: l’agricoltura biologica, le tecniche agroecologiche, la rotazione delle colture, il controllo biologico dei parassiti e l’uso di tecnologie di precisione che permettono di ridurre drasticamente i trattamenti.

Un impegno che l’associazione ha rafforzato anche attraverso il dossier Stop pesticidi nel piattocon cui Legambiente analizza dati, impatti e criticità legate all’utilizzo dei fitofarmaci in Italia. Lo studio mette in evidenza come la riduzione dei pesticidi rappresenti una delle sfide centrali della transizione ecologica nel settore agricolo, soprattutto in un contesto segnato dalla crisi climatica e dalla perdita di biodiversità.

«Serve una strategia chiara e ambiziosa», prosegue Gentili. «L’agricoltura del futuro dovrà essere sempre più capace di coniugare produttività, tutela ambientale e sicurezza alimentare. Per questo è fondamentale sostenere gli agricoltori nel percorso di cambiamento, investendo in formazione, ricerca e politiche agricole coerenti con gli obiettivi della transizione ecologica. Purtroppo, invece assistiamo sempre di più ad un arretramento rispetto alle strategie europee e agli obiettivi del Green Deal con una serie di disposizioni che invece di ridurre l’utilizzo delle molecole pericolose di sintesi favoriscono il loro utilizzo in un’ottica che è dannosa sia per gli ecosistemi che per la salute dei cittadini».

Legambiente chiede con determinazione che ci sia una correzione dirotta da parte della Commissione europea per ridurre gli impatti negativi della chimica in agricoltura e che nello stesso tempo vengano approvati i dispostivi strategici per limitare l’utilizzo dei pesticidi quali il SUR a livello europeo e il PAN a livello nazionale.

A vent’anni dalla nascita della Settimana per le alternative ai pesticidi, l’appuntamento rappresenta dunque non solo un momento di sensibilizzazione, ma anche un’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle sfide ancora aperte. Per Legambiente, la direzione è chiara: ridurre progressivamente l’uso dei pesticidi chimici e accelerare la diffusione di pratiche agricole capaci di proteggere il territorio, la salute e il futuro delle prossime generazioni.

 

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