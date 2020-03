In streaming la cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti: ecco tutti i finalisti / GUARDA QUI la premiazione

Venerdì 27 marzo 2020 si è svolta in streaming la cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR), tenutasi in tutta Europa dal 16 al 24 novembre 2019. Alle premiazioni – che originariamente dovevano essere a Catania – c’è stata una grande partecipazione, grazie al supporto del Comitato Promotore italiano della SERR, composto da: Ministero dell’Ambiente, UNESCO, AICA, Utilitalia, Anci, Legambiente, Città Metropolitana di Torino e Regione Siciliana e

degli sponsor CONAI e Consorzi di Filiera (Corepla, Comieco, Coreve, Cial, Ricrea).

Le premiazioni delle migliori azioni SERR 2019, moderate dall’esperto Roberto Cavallo, sono state l’occasione per condividere con i finalisti e con gli ospiti in generale alcune delle

best practices nell’ambito della riduzione dei rifiuti, in particolare sul tema centrale 2019 “Educare alla riduzione dei rifiuti”. A conclusione della cerimonia è stato proiettato un intervento del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, registrato per l’occasione e disponibile sul canale YouTube della SERR. I premi – presentati dai Consorzi di Filiera– sono stati consegnati virtualmente alle cinque categorie di Action Developer (Pubbliche Amministrazioni, Imprese, Istituti scolastici, Cittadini, Associazioni) e ai vincitori della menzione speciale che hanno partecipato alla SERR 2019.

“La Sicilia ha fatto molto in termini di gestione dei rifiuti negli ultimi anni” ha commentato in apertura dell’evento Salvatore Cocina, Dirigente generale del Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Sicilia “Il trend è positivo: grazie anche al ruolo assunto dalla Regione, che ha centralizzato questo modello, coinvolgendo le scuole. Ringrazio gli insegnanti che tutti i giorni sono vicini agli alunni, anche durante questa emergenza, che ci può aiutare a cambiare i nostri modelli di consumo, cambiare il nostro approccio verso i beni che acquistiamo e a ridurre gli sprechi”. Tutti i contributi video, compresa la cerimonia di premiazione, si trovano pubblicati sul canale YouTube della SERR.

Chi sono i finalisti (vincitori in grassetto)

CATEGORIA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, premio consegnato da Valentina Meschiari, responsabile comunicazione di Corepla

1. Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti… in Rete – Comune di Ispica In occasione della SERR il Comune di Ispica (in collaborazione con la regione,

comuni, scuole e associazioni) ha proposto durante l’anno scolastico diverse attività:

• Convegno – Parola d’ordine: Sostenibilità

MISSIONE 1 #SEMIRICICLIRINASCO: incontri sulla raccolta differenziata

MISSIONE 2 #SEMIRICICLIRINASCO: Concorso creativo sulla realizzazione di un elaborato artistico finalizzato alla sensibilizzazione per una corretta gestione rifiuti

MISSIONE 3 #SEMIRICICLIRINASCO: l’ECOGAME, una grande sfida sulla

sostenibilità attraverso l’utilizzo di pulsantiere/sistemi di prenotazione e video.

MISSIONE 4 #SEMIRICICLIRINASCO: Il percorso "Formazione all'imprenditorialità in ambito Green", per far avere agli studenti a una visione imprenditoriale di start-up basata su valori di innovazione e sostenibilità.

up basata su valori di innovazione e sostenibilità.

MISSIONE 5 #SEMIRICICLIRINASCO: GREEN DAY E COMPOSTA DAY, un laboratorio educativo, ludico, culturale focalizzato sul tema del riciclo.

MISSIONE 6 #SEMIRICICLIRINASCO: GIARDINO IN GIRO. Raccolta di materiali e contenitori, semina e cura delle piante.

MISSIONE 7 #SEMIRICICLIRINASCO: PLASTIC FREE, installazione di una casetta dell’acqua e distribuzione di borracce agli alunni degli istituti comprensivi di Ispica.

2. Conosci, Cambia, Previeni – Il Villaggio delle azioni virtuose per la riduzione dei rifiuti

(Comune di Livorno)

3. Cuore Generoso lotta per lo spreco alimentare – Città Metropolitana di Catania

CATEGORIA IMPRESE: premio consegnato da Roccandrea Iascone, Responsabile comunicazione di Ricrea

1. Angeli dell’ambiente per San Berillo et al. – Dusty Srl

L’azione che Dusty effettuerà per la SERR 2019 verte sull’integrazione sociale, l’inclusione, il rispetto per il prossimo e per l’ambiente circostante attraverso lezioni di educazione ambientale che saranno date a extracomunitari che vivono a Catania, per fare sì che uno dei quartieri più storici e degradati della città, San Berillo, possa avere il rilancio e la valorizzazione turistica e culturale che ha perduto. Il primo incontro Dusty Educational sarà una lezione per capire come fare correttamente la raccolta differenziata, rispettando gli orari e le modalità indicate nell’ordinanza sindacale. Le “3R” (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare).

2. Alberghi green: riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare et al. – Rete Eco Alberghi

3. “Scelta lavabile, scelta sostenibile” – Poropò – Lavabili da Amare

CATEGORIA ASSOCIAZIONI: premio consegnato da Claudia Rossi, Responsabile Comunicazione di Comieco

1. V Azione SERR: Festival NON SOLO CIBO! – Associazione Comunicaetica Madeinmurgia.org

Il Festival “NON SOLO CIBO” prevede una serie di azioni innovative di contrasto alla povertà realizzate a favore di famiglie che vivono in condizioni di indigenza e finalizzate a migliorare la loro qualità di vita. L’azione è impegnata in iniziative di implementazione, volte a ottimizzare le sinergie tra le realtà territoriali e a sviluppare esperienze virtuose di green economy nelle aree urbane. Le azioni si svolgeranno nell’area Japigia dove da anni opera la Chiesa di San Luca a favore dei meno abbienti. Il progetto prevede 12 azioni specifiche, suddivise in tre aree progettuali per ogni giornata per tre giornate, e un Info Day, evento iniziale di presentazione delle attività destinato ai beneficiari diretti e indiretti del progetto, alle autorità civili e religiose e a tutta la cittadinanza. Si terrà il mercato della Terra con 10 stand di prodotti agroalimentari di prossimità, biologici e biodiversi.

2. Educare alla riduzione dei rifiuti in natura con il cartolaio nel bosco – O2Italia

3. Riduci i rifiuti che compri – Associazione Culturale Peppino Impastato

CATEGORIA SCUOLE: premio consegnato da Gennaro Galdo, Responsabile Comunicazione di CiAL.

1. L’Orto Slow Food vuole bene al pianeta – 245 scuole del territorio italiano

Con la Festa dell’Orto 2019 ogni classe si impegna a seguire le 10 azioni amiche del clima strettamente legate al cibo e associate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, per avvalorare l’idea che tutti possono e devono contribuire al raggiungimento degli Obiettivi Globali. Le 10 azioni sono: 1) Coltivo l’orto 2) Costruisco una casetta per gli insetti 3) Bevo acqua del rubinetto 4) Per merenda mangio un prodotto non confezionato 5) Mangio tutte le verdure che ho nel piatto 6) A cena mangio un frutto locale e di stagione 7) Uso stoviglie e tovaglioli riutilizzabili 8) Mangio quello che è avanzato ieri 9) Mangio un piatto a base di legumi 10) Vado a fare la spesa dal contadino.

2. INSIEME FACCIAMO LA DIFFERENZA – Istituto Comprensivo Domenico Savio; Istituto

Comprensivo Statale ‘L. Milani’ di Potenza; Istituto Comprensivo Statale di Picerno

XXV Aprile)

3. Progetto DIFFERENZIAMOCI – diverse scuole siciliane

CATEGORIA CITTADINI: premio consegnato da Massimiliano Avella, Responsabile Comunicazione di Coreve.

1. Mappa Ecoconsumo: cos’è e come si usa? – Ambimente

Ambimente sta creando ECOCONSUMO, una mappa interattiva e partecipata per aiutare ciascun cittadino ad adottare comportamenti ecosostenibili. La mappa ECOCONSUMO è strutturata per categorie come Stazioni di Bike Sharing, Fontanelle e Casette dell’Acqua, Negozi Agricoli Biologici, di Alimenti, di Detersivi e Saponi alla Spina e raccoglie informazioni, localizzazione e descrizione di punti inseriti. È uno strumento intuitivo e, grazie all’uso di “filtri di ricerca”, veloce da consultare e arricchire. Ma soprattutto è uno strumento interattivo di coinvolgimento della comunità: permette di inserire foto, informazioni e commenti di siti già segnalati o aggiungerne di nuovi.

2) 1°Raduno nazionale Famiglie Rifiuti Zero – Famiglie Rifiuti Zero

3) Preserva l’ambiente rispettando i bambini – Counseling Vivente

La Menzione Speciale dedicata a Giorgio Gollo, scomparso lo scorso 26 agosto, è stata

consegnata a Gabriella Barchitta, per l’impegno dedicato alla SERR e per lo sforzo di aver coordinato azioni SERR in più di 120 istituti in Sicilia.

La seconda Menzione Speciale è stata consegnata al Comune di Pino Torinese per aver

saputo portare la SERR fuori dai confini europei, in particolare con un’azione di riciclo e

riduzione dei rifiuti avviata in Senegal. I premi sono stati consegnati da Luca Brivio, Responsabile Comunicazione di Conai.