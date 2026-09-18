Settembre sempre più caldo, quando la crisi climatica diventa anche una questione di salute

L’estate si allunga e il caldo arriva fino a settembre

Il calendario dice settembre, ma in buona parte d’Italia le temperature sono state elevate come quelle della piena estate. Nella prima metà di settembre, una nuova ondata di caldo ha interessato il Paese, con massime diffuse tra 35 e 37 gradi e valori che, in alcune zone, sono risultati fino a 8 gradi superiori alle medie tipiche del periodo.

Non è soltanto un’anomalia meteorologica di qualche giorno. L’estate 2026 si inserisce in una sequenza sempre più evidente di stagioni caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate. Secondo Copernicus, giugno e luglio 2026 sono stati nel complesso i due mesi più caldi mai registrati nell’Europa occidentale dall’inizio della serie ERA5, con una temperatura media superiore di 2,79 °C rispetto alla media 1991-2020. Anche alcune zone dell’Italia settentrionale hanno registrato temperature record nel periodo.

Già a giugno La Nuova Ecologia aveva raccontato gli effetti del caldo estremo non soltanto sulle persone, ma anche sui fiumi, sugli ecosistemi acquatici e sulla disponibilità d’acqua. È proprio questa relazione a rendere il fenomeno particolarmente significativo: la crisi climatica non rimane confinata alle temperature registrate dai termometri, ma attraversa contemporaneamente ambiente, città e salute.

Il corpo umano non si abitua semplicemente alle temperature estreme

L’idea che dopo mesi di caldo l’organismo finisca semplicemente per abituarsi può essere fuorviante. Quando le temperature elevate persistono per giorni e soprattutto quando anche le notti rimangono molto calde, il corpo dispone di meno tempo per recuperare dallo stress accumulato durante le ore diurne.

Per mantenere la temperatura interna entro limiti compatibili con il normale funzionamento dell’organismo aumentano la sudorazione e il flusso sanguigno verso la pelle. Se questo meccanismo viene sottoposto a uno sforzo prolungato possono comparire disidratazione, debolezza, mal di testa, capogiri e difficoltà di concentrazione.

L’Organizzazione mondiale della sanità considera lo stress da calore uno dei principali rischi ambientali e occupazionali legati agli eventi meteorologici. Le temperature estreme possono inoltre aggravare condizioni cardiovascolari e respiratorie, diabete e altre patologie già presenti. Il rischio non riguarda esclusivamente gli anziani, ma varia in base all’età, alle condizioni di salute, al tipo di lavoro e alla quantità di tempo trascorsa in ambienti particolarmente caldi.

Proprio la durata delle ondate di calore diventa quindi un elemento importante. Una singola giornata molto calda può essere impegnativa, ma una lunga sequenza di giornate e notti con temperature elevate produce uno stress cumulativo che mette maggiormente alla prova la capacità dell’organismo di regolare il calore.

Quando un sintomo persistente merita un approfondimento

Stanchezza e spossatezza sono comuni durante le giornate più calde e nella maggior parte dei casi migliorano con riposo, idratazione e permanenza in ambienti più freschi. Alcuni disturbi, però, non dovrebbero essere automaticamente attribuiti alla stagione.

Palpitazioni ricorrenti, vertigini frequenti, difficoltà respiratoria, mal di testa che continua per diversi giorni o una debolezza insolita possono avere molte cause differenti. Se persistono, soprattutto nelle persone che presentano già fattori di rischio, è opportuno confrontarsi con un professionista per capire se siano necessari ulteriori accertamenti.

Anche l’accesso alle visite sta cambiando grazie agli strumenti digitali. Elty.it, ad esempio, è un portale attraverso il quale è possibile cercare e prenotare visite mediche presso strutture private, confrontando disponibilità e organizzando un controllo specialistico in base alle proprie necessità.

La possibilità di prenotare online non modifica naturalmente la valutazione clinica e non sostituisce la necessità di riconoscere le situazioni urgenti. Può però rendere più semplice programmare quei controlli che spesso vengono rimandati, soprattutto nel periodo di rientro dalle ferie, quando lavoro, scuola e altri impegni tornano a occupare gran parte della settimana.

Le città amplificano il caldo che arriva dall’atmosfera

Il problema non dipende soltanto dalla temperatura generale. Nelle aree urbane le caratteristiche degli edifici, la quantità di asfalto, la presenza di superfici impermeabili e la scarsità di vegetazione possono creare condizioni ancora più difficili.

È il fenomeno dell’isola di calore urbana. Cemento e asfalto accumulano energia durante il giorno e la rilasciano lentamente nelle ore successive, rendendo più difficile il raffrescamento serale e notturno. L’Organizzazione mondiale della sanità stima che questo effetto possa portare le temperature nei centri urbani diversi gradi al di sopra di quelle delle aree circostanti, con differenze che possono diventare ancora più marcate durante la notte.

Anche uno studio condotto da Cnr e Ispra sui venti capoluoghi di regione italiani ha evidenziato come le superfici artificiali impermeabili contribuiscano alla formazione di veri e propri arcipelaghi di calore, con conseguenze sulla vivibilità delle città e sulla salute delle persone.

Il risultato è che due persone che vivono nella stessa città possono essere esposte al caldo in modo molto diverso. Un quartiere ricco di alberi, aree ombreggiate e superfici permeabili può offrire condizioni differenti rispetto a una zona densamente costruita, priva di vegetazione e caratterizzata da grandi superfici asfaltate.

La vulnerabilità climatica diventa così anche una questione urbana e sociale. Dove e come vengono progettati gli spazi pubblici può incidere concretamente sulla quantità di calore alla quale le persone sono esposte durante la giornata.

Alberi e spazi verdi sono anche infrastrutture per la salute

Il verde urbano viene ancora spesso considerato soprattutto dal punto di vista estetico. Di fronte a estati sempre più lunghe, però, alberi, parchi e superfici vegetate assumono una funzione molto più concreta.

La vegetazione contribuisce a creare ombra e a ridurre la temperatura attraverso l’evapotraspirazione. Gli spazi verdi favoriscono inoltre il movimento, offrono luoghi in cui trascorrere tempo all’aperto lontano dal traffico e possono contribuire a ridurre l’esposizione ad alcuni inquinanti atmosferici e al rumore.

Secondo l’OMS, verde urbano e salute sono strettamente collegati: parchi, alberi e altre infrastrutture naturali possono contribuire alla regolazione delle temperature e contemporaneamente favorire attività fisica, socialità e benessere psicologico.

Naturalmente piantare qualche albero non è sufficiente per risolvere il problema climatico delle città. Servono interventi coordinati sulla mobilità, sugli edifici, sui consumi energetici, sulla permeabilità dei suoli e sulla distribuzione del verde nei diversi quartieri.

La questione centrale è considerare l’adattamento climatico non come un insieme di opere esclusivamente ambientali, ma come una politica che produce anche effetti sulla salute. Una strada alberata, un cortile scolastico meno mineralizzato o una piazza progettata per non accumulare calore possono diventare vere infrastrutture di prevenzione.

Proteggere la salute significa anche adattare le città al nuovo clima

Il caldo di questo settembre mostra quanto sia diventato difficile continuare a ragionare secondo una divisione rigida tra estate e autunno. Con temperature che restano elevate ben oltre agosto, cambiano le abitudini quotidiane, il modo di lavorare, l’utilizzo degli edifici e la quantità di tempo trascorsa negli spazi pubblici.

La risposta individuale rimane importante. Idratarsi adeguatamente, evitare attività fisiche intense nelle ore più calde e prestare attenzione ai sintomi sono comportamenti utili. Ma di fronte a un fenomeno strutturale non può essere soltanto il singolo cittadino a doversi adattare.

L’adattamento climatico delle città riguarda anche la capacità di ridurre l’accumulo di calore, creare zone d’ombra, proteggere il suolo, aumentare la presenza di vegetazione e progettare edifici capaci di mantenere condizioni interne più vivibili senza dipendere esclusivamente dal condizionamento.

I dati dell’estate 2026 rafforzano questa necessità. Copernicus ha rilevato che il caldo eccezionale dell’Europa occidentale è stato accompagnato da condizioni di siccità e da un aumento del rischio di incendi, mostrando ancora una volta quanto gli effetti climatici possano rafforzarsi reciprocamente.

La salute, in questo scenario, diventa uno degli indicatori più concreti della qualità dell’adattamento. Ridurre le emissioni resta indispensabile per limitare il riscaldamento futuro, ma contemporaneamente occorre preparare territori e città alle condizioni che sono già presenti.

Un settembre con temperature da piena estate non è quindi soltanto una curiosità meteorologica. È un segnale di come il cambiamento climatico stia entrando nella quotidianità e di come ambiente e medicina siano ormai due parti della stessa questione. Proteggere gli ecosistemi, ripensare gli spazi urbani e tutelare la salute delle persone significa affrontare un unico problema da prospettive diverse.