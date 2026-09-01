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SOMMARIO SETTEMBRE 2026
PRIMO PIANO
12 Space Invaders
Ogni anno lanciamo in orbita intorno alla Terra migliaia di satelliti. In assenza di governance internazionale, aumentano i detriti spaziali, le possibili collisioni e i rischi ambientali
servizi di Luciano Celi, Francesco Ferretti, Andrea Ruzzeddu
28 L’ultima estate
servizi di Mariarita Persichetti, Rocco Bellantone
STORIE
34 L’Albania non è in vendita
In Albania, i lavori per un resort in un’area protetta hanno scatenato un’ondata di proteste. Ecco le ragioni della “rivoluzione dei fenicotteri”
di Giulia Mariani
40 L’ombra del “Tigre” sulla Colombia
di Francesca Caprini
42 Fuori dai margini
di Elena Russo
REPORTAGE
46 Il respiro di Douma
di Ilaria Romano
TRANSIZIONE
52 Basta greenwashing
di Elena Russo
56 Una casa senza fossili
di Maurizio Bongioanni
60 Agricoltura di comunità
di Stephanie Rose
GAIA
70 Viaggio al centro della Terra
La vita e la Terra si influenzano da miliardi di anni. Un progetto di ricerca italiano insegue la loro coevoluzione negli ambienti estremi
di Giulia Assogna
VIVERE MEGLIO
76 E guardo il mondo da un oblò
di Tessa Gelisio
FUMETTO
85 Tra Cagliari e le stelle
di Fabio Dessì
CULTURA
90 Pessimismo contro ottimismo
a cura di Francesco Loiacono
rubriche
10 Un’estate indimenticabile
a cura di Tiziana Guerrisi
65 Meno metalli, più Cannabis
a cura di Loris Pietrelli
67 Natura da stampare
a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli
79 Almanacco
a cura di Barbanera
82 Oltre la morale
95 Tra brief, call e file Excel
opinioni
11 LA STRISCIA DI GIANLO
di Gianlorenzo Ingrami
63 SE I NIMBY DIVENTANO GLI “UTILI IDIOTI” DEL FOSSILE
di Francesco Ferrante
74 IMPARARE DALLA SCIENZA
“La sfida del nostro tempo è governare la complessità. Perché la giustizia sociale non può più essere separata da quella ambientale.”
di Lorenzo Ciccarese
97 INFLESSIBILI CON LE INFLESSIBILITA’
di Mauro Albrizio
98 VIA D’USCITA
di Maicol&Mirko
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Marika Aakesson, Maurizio Bongianni, Mauro Albrizio, Rocco Bellantone, Francesca Caprini, Luciano Celi, Lorenzo Ciccarese, Francesco Ferrante, Francesco Ferretti, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Katia Ippaso, Maicol&Mirko, Giulia Mariani, Mariarita Persichetti, Loris Pietrelli, Ilaria Romano, Stephanie Rose, Elena Russo, Andrea Ruzzeddu, Tito Vezio Viola
Chiuso in redazione il 31 luglio 2026