SOMMARIO SETTEMBRE 2023

STORIA DI COPERTINA

16 Soffocati dal cemento

I reati connessi al settore delle costruzioni non conoscono sosta: crescono al 28,7% in un anno e raggiungono il 40% dei crimini ambientali in Italia.

La fotografia del “Rapporto Ecomafia” 2023

servizi di Rocco Bellantone, Fabrizio Feo, Laura Biffi, Enrico Fontana

SPECIALE

31 Verso il XII congresso di Legambiente

Capaci di futuro (2000-2009)

42 Stretto tra scetticismo e rassegnazione

Chi vive lungo le sponde calabrese e siciliana è gente “allenata” a subire decisioni prese a centinaia di km di distanza.

Compreso il rilancio del progetto del ponte

testo di Rocco Bellantone

foto di Valentina Battiato e Tonino Sanfedele

46 “Una meravigliosa radice acquatica dall’anima letteraria”

Intervista a Nadia Terranova

di Valerio De Nardo

PROTAGONISTI

52 “Usiamo l’ambiente come set per storie divertenti e assurde”

A colloquio con Peter Lord

di Elisa Cozzarini

VERTENZE & CAMPAGNE

56 Fuori dal degrado

Le proposte e le speranze della cittadinanza di Pistoia per recuperare all’uso pubblico le Ville Sbertoli.

Gli edifici abbandonati dell’ex manicomio

di Monica Pelliccia

58 Il prezzo dell’autonomia differenziata

Intervista a Giovanni Maria Flick

di Maria Maranò

63 La Guerra dei trent’anni, ai rifiuti

di Marco Masarà

66 Per salvare le terre alte l’esempio viene dal basso

di Luisa Calderaro

ECONOMIA CIVILE

68 Campioni di circolarità

L’italia si conferma leader in Europa nel riciclo dei rifiuti.

Anche grazie alla gestione delle capsule esauste di caffè e alla rigenerazione degli oli usati

di Francesca Stazzonelli

GAIA

76 Quando i polpi si rinfrescano le idee

Una ricerca ha scoperto che questi molluschi “ricodificano” il funzionamento del loro cervello se la temperatura diminuisce

di Giulia Assogna

FUMETTO

81 Un nodo alla gola

“Come fosse successo”, di Lorenzo Coltellacci e Tamara Tantalo, è una storia d’amore senza età che parla di bellezza. E della paura di perderla

di Fabio Dessì

rubriche

15 Pianeta 2030

41 Lettere

73 Equotech

75 Imprese

89 Visioni

93 Segnalibro

97 Almanacco

opinioni

41 URBAN EXPERIENCE

Scuola di rigenerazione

di Carlo Infante

98 AMBIENTEUROPA

Un mercato chiave per fronteggiare la crisi climatica

di Mauro Albrizio

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Valentina Battiato, Laura Biffi, Luisa Calderaro, Vittorio Cogliati Dezza, Elisa Cozzarini, Roberto Della Seta, Valerio De Nardo, Fabrizio Feo, Maria Maranò, Marco Masarà, Monica Pelliccia, Tonino Sanfedele, Francesca Stazzonelli

Chiuso in redazione il 28 luglio 2023