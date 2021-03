Servizio civile ambientale, la proposta per il Pnrr

Arriva da Facciamo Eco-componenti Verdi, il nuovo gruppo ecologista alla Camera. Il ministro Cingolani: “Una strada sicuramente da esplorare”

Istituire un servizio civile ambientale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una proposta di Facciamo Eco-componenti Verdi, il nuovo gruppo ecologista alla Camera di Rossella Muroni, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera, ex presidente di Legambiente ed ex deputata di Liberi e Uguali. Gli altri componenti del gruppo misto sono Alessandro Fusacchia, Lorenzo Fioramonti, Andrea Cecconi e Antonio Lombardo. “Conosciamo bene le fragilità del nostro territorio, rischio idrogeologico su tutte: dobbiamo cambiare rotta e investire finalmente in prevenzione piuttosto che in riparazione dei danni, perché significa innanzitutto risparmiare – spiega in un post su Facebook Rossella Muroni – Abbiamo il dovere di utilizzare al meglio i fondi europei per garantire contemporaneamente la tutela del territorio e una prospettiva concreta di formazione e occupazione per le nuove generazioni. La nostra proposta va esattamente in questa direzione: ecologia e lavoro per un futuro davvero sostenibile”.

Ha commentato positivamente il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani: “Ho letto e apprezzato la proposta di creare un servizio civile ambientale e l’appello bipartisan che mi è stato rivolto. È un’ottima idea: credo possa essere una valida occasione formativa e lavorativa per i giovani, un percorso professionalizzante per prepararli alle future sfide della transizione ecologica. È in corso una riflessione per valutare come inserirlo nel Pnrr e nelle iniziative a esso correlate. È una strada sicuramente da esplorare”.