Gli animali di Calvino. Intervista a Serenella Iovino

Una delle maggiori esperte di cultura ambientale spiega in un libro come lo scrittore avesse colto i cambiamenti che avrebbero investito il mondo, intuendo l’Antropocene

Abbiamo molti debiti. I più profondi sono quelli con chi in passato ha cercato di capire dove stava andando il genere umano, intuendo la deriva dell’Antropocene. Con chi ci ha offerto un patrimonio di pensieri e intuizioni che non abbiamo saputo fare nostri: Pasolini, Fortini e pochi altri.

Fra questi, Italo Calvino. «L’espressione “animali dell’Antropocene” evoca immagini di albatros morti con gli stomaci pieni di frammenti di plastica, di orsi polari alla deriva sulle banchine di ghiaccio, elefanti solitari nella savana», spiega a Nuova Ecologia Serenella Iovino, fra le maggiori studiose a livello internazionale della cultura ambientale, oggi professoressa di Italianistica e Scienze umane dell’ambiente in North Carolina, autrice del libro pubblicato per la Cambridge University press Calvino’s animals: Anthropocene stories.

«Queste creature – continua Iovino – ci appaiono però remote, staccate da noi, sospese a metà: comparse nel film della Grande Estinzione. Ma gli animali nell’Antropocene popolano città e campagne, sono allo stesso tempo minacciosi e minacciati, spesso intrappolati in allevamenti industriali, zoo, laboratori. Fra questi ci sono anche gli umani. Nei racconti di Calvino, formiche, gatti, galline, conigli, gorilla e altre creature emergono come soggetti complessi, abitanti di un mondo sotto assedio. Accanto a loro compare nello specchio anche un’altra figura, quella di un anthropos senza più la maiuscola».

Calvino già lanciava l’allarme sul degrado ambientale che oggi chiamiamo Antropocene?

Qualche anno fa, studiando Calvino, ho notato una serie di coincidenze. Partita alla fine della Seconda guerra mondiale, la traiettoria delle sue opere correva parallela alle fasi principali della Grande accelerazione, l’esplosione delle attività industriali e delle loro conseguenze sugli ecosistemi. Non solo: scrivendo di radiazioni atomiche e di cambiamenti dell’atmosfera e del clima, della valanga di cemento che avrebbe seppellito il paesaggio italiano, delle disuguaglianze aperte dalla società industriale e dalle ricadute di questi cambiamenti sulle varie forme di vita, Calvino stava seguendo uno per uno quelli che oggi riconosciamo come “strati” dell’Antropocene. Anche se il concetto dei geologi sarebbe arrivato solo mezzo secolo più tardi, gli effetti della modernità su atmosfera, litosfera, biosfera e sociosfera erano già visibili nell’Italia del suo tempo. E questi effetti stavano emergendo anche nei suoi romanzi e racconti, che potrebbero essere letti come una stratigrafia narrativa di questo periodo.

E gli animali?

Mi affascina il modo in cui Calvino li rappresentava, facendone l’espressione di un mondo e di un tempo ben precisi. Che fossero involontari invasori di ecosistemi rurali o prigionieri nelle gabbie di uno zoo, vittime della scienza o creature selvatiche smarrite nella “città degli uomini”, questi animali mi apparivano come simboli della vita nell’Antropocene. Da qui la mia idea di esplorare questa biosfera letteraria, selezionando tra gli animali di Calvino quelli che rappresentano le dinamiche tipiche dell’Età dell’Umano. E sullo sfondo, ma neanche troppo, gli esseri umani “altri”, anche loro animali problematici e marginali nel paesaggio dell’Antropocene.

Quali sono gli animali di cui si parla nel libro?

Italo Calvino era un narratore di mondi reali e possibili. Nelle sue storie, l’umano spesso lascia spazio a ciò che umano non è. In questi mondi vivono molti animali. Talvolta inquietanti, come gli sciami di insetti invasori che turbano la quiete delle campagne. Più spesso sono animali urbani, creature ironiche e sofferenti che riflettono le tensioni di un ambiente che cambia. Sempre, però, soggetti concreti di una vita condizionata dallo sguardo e dal potere dell’umano: una vita relegata e resa altra nei laboratori, negli zoo, negli allevamenti. Calvino’s animals raccoglie cinque storie di animali nell’Antropocene, attraverso protagonisti all’apparenza improbabili come formiche argentine, colonie feline nella città industriale, conigli transfughi dalle grinfie dei vivisettori, galline in fabbrica e gorilla albini. Tutti animali che ci dicono di noi e del modo in cui la nostra specie è diventata così “pesante” per la Terra.

Com’è organizzato il libro?

È formato da cinque capitoli, ognuno dedicato a un animale diverso. Si tratta di una fauna distribuita sull’intero arco creativo dello scrittore. “La formica argentina” la ritroviamo all’inizio degli anni ’50 e così anche “La gallina di reparto”, mentre “I gatti ostinati” e “Il coniglio velenoso” li incontriamo in Marcovaldo, quindi tra i ’50 e i ’60. Tra le pagine di Palomar, nel 1983, abita il gorilla albino Fiocco di Neve. Va però sottolineato che sin dagli anni ’40 Calvino si accorge che qualcosa stava cambiando nel mondo. E che gli animali ci aiutano a vedere questi cambiamenti.

In che modo?

Appena ventitreenne, nel 1946, Calvino pubblica sull’Unità l’articolo “Le capre ci guardano”, poi ripubblicato come “Le capre di Bikini”. In quell’atollo in mezzo al Pacifico gli americani stavano facendo esperimenti nucleari. Pensando alle capre sacrificate nell’operazione, Calvino scrive: “Vi siete mai chiesti che cos’avranno pensato le capre, a Bikini? E i gatti nelle case bombardate? E i cani in zone di guerra? E i pesci allo scoppio dei siluri?”. Ma ciò che vede è che le radiazioni, oggi una delle cifre dell’atmosfera dell’Antropocene, cominciavano a circolare e a influire anche sulla vita di altri animali.

Che cosa rende Calvino centrale per la cultura dell’ambiente?

È un laboratorio fenomenale. I suoi romanzi e i suoi racconti sono animati da una premessa: il bisogno di espandere lo sguardo della letteratura oltre l’umano, per concentrarsi sulla vita, sul bios, e sulla fantasia che questa esprime attraverso il fatto stesso di esserci. Era un attento osservatore e un interprete del non umano, della realtà che si agita oltre la nostra comprensione. Nello scrittore maturo questa sensibilità si unisce alla sua creatività in modo ancora più potente, dando vita a insolite figure che integrano e ridimensionano l’immaginario dell’umanesimo tradizionale. Tutto ciò senza rinunciare a un interesse generoso e simpatetico per l’umano, soprattutto se diverso, eterodosso, emarginato. L’ambientalismo di Calvino è nelle città immaginate che rincorrono o anticipano l’immaginario dell’abitare, con i suoi problemi di sostenibilità, sovrappopolazione, globalizzazione e la memo ria che di tutto ciò si genera e si perde. È la libertà di uno sguardo che si stacca dall’umano e si perde nel volo degli uccelli o negli amori estivi delle tartarughe.

|identikit| Serenella Iovino è ordinaria di Italian studies and Environmental humanities alla University of North Carolina. In Italia ha pubblicato “Filosofie dell’ambiente” (Carocci) ed “Ecologia letteraria” (Edizioni Ambiente). Dirige collane editoriali presso Cambridge university press e University of Virginia press. Il suo “Ecocriticism and Italy: ecology, resistance, and liberation” (Bloomsbury), che ha ricevuto il Book prize dell’American association for italian studies, sarà pubblicato nel 2022 in Italia per Il Saggiatore.