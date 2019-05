I carabinieri forestali, in seguito a un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica, hanno sequestrato un’area industriale a Guardamiglio nel Lodigiano: su circa 110 metri quadrati sono state depositate 1.279 cisterne contenenti residui di produzioni chimiche che presentano evidenti segni di corrosione con fuoriuscita del contenuto. Sono stati, inoltre, rinvenuti bidoni, fusti e bancali di legno con lastre in sospetto cemento amianto (eternit). Il provvedimento fa seguito a analoghe azioni portate a termine nei mesi di dicembre 2017, gennaio e maggio 2018 nell’ambito dello stesso procedimento penale. L’area è adiacente a un impianto chimico già sotto sequestro: per gli inquirenti esponeva a concreto pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori presentando gravi rischi potenziali per l’ambiente.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook