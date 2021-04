Il Sentiero Trilussa riconosciuto ufficialmente da RomaNatura

Per il percorso ciclo-pedonale all’interno della riserva naturale di Decima Malafede una decisione attesa da tempo, arrivata con una deliberazione del presidente Maurizio Gubbiotti

Approvato a Roma il percorso ciclo-pedonale Sentiero Trilussa all’interno della riserva naturale di Decima Malafede. Una decisione attesa da tempo, arrivata con una deliberazione del presidente di RomaNatura Maurizio Gubbiotti. Si tratta di un importante riconoscimento per i luoghi che il Sentiero attraversa e per le storie che lo hanno interessato nel corso degli anni. Ma anche per l’inestimabile pregio paesaggistico e naturalistico di questo sentiero, che si connota per la spettacolarità della vista, l’eterogeneità dei paesaggi e la biodiversità vegetale che contraddistinguono l’intero territorio della riserva naturale di Decima Malafede.

“Un riconoscimento che intende valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale del sentiero – ha dichiarato Gubbiotti – un percorso ciclo-pedonale di circa 3 Km di lunghezza il cui tracciato coincide con l’argine del Fosso di Malafede nella parte che va dal sottopasso della via Cristoforo Colombo fino alla via Pontina Vecchia, favorendo la tutela e il presidio dei territorio e inserendo interventi di promozione in un contesto più ampio che consideri la peculiarità del luogo e le risorse presenti, coinvolgendo l’insieme degli attori che operano sul territorio”. “Con questo atto – prosegue Gubbiotti – abbiamo voluto dare seguito all’impegno assunto con le realtà territoriali a partire dall’associazione culturale Cefalonia Forever riconoscendo fattivamente l’operato delle tante associazioni, comitati, comitati di Quartiere, cittadine e cittadini, che con impegno e passione hanno in questi anni, promosso e curato la creazione del tracciato, fatto tante attività e ogni giorno se ne prendono generosamente cura”.

– Maurizio Gubbiotti, presidente di RomaNatura

Per il presidente di RomaNatura questa istituzionalizzazione intende garantire non solo conservazione e fruizione, “ma anche una mobilità dolce e un turismo sostenibile, valorizzando le risorse ambientali, turistico-culturali dell’area e inserendo interventi di promozione in un contesto più ampio che consideri la peculiarità del luogo e le risorse presenti, e coinvolgendo l’insieme degli attori che operano sul territorio”. Insomma, “un “sentiero di partecipazione – conclude Gubbiotti – che costeggiando il corso del Fosso di Malafede, forma una sorta di cerniera tra la tenuta presidenziale di Castelporziano, la riserva naturale statale del Litorale Romano e la riserva naturale di Decima Malafede, e racconta una lunga storia da conoscere e riconoscere nell’interesse collettivo, rafforzando un modello di fruizione sostenibile, incentivando l’accesso diffuso e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche ma anche l’uso consapevole del territorio attraverso le buone pratiche per la rigenerazione urbana secondo i criteri di sostenibilità. Un modo anche per ricucire la città, riconnettendo quartieri attraverso corridoi ecologici e aree protette”.