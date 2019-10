Vivere o lavorare nei pressi o all’interno in un’area fortemente inquinata e non bonificata non è come vivere in una qualunque altra zona d’Italia. Qui ci si ammala o si muore per determinate patologie più facilmente che altrove. È quanto emerge dal V rapporto “Sentieri” sullo stato di salute della popolazione residente nei siti contaminati, promosso dal ministero della Salute e coordinato dall’Istituto superiore di sanità. Lo studio epidemiologico ha riguardato 38 Sin e 7 Sir, per un totale di 319 comuni e una popolazione complessiva di 5 milioni e 900mila abitanti, nel periodo compreso fra il 2006 e il 2013.

«I dati sono complessi e non si prestano a una lettura semplicistica», ha dichiarato Pietro Comba, già direttore del reparto di Epidemiologia ambientale e sociale dell’Istituto superiore di sanità e fra i fondatori di “Sentieri”, durante la presentazione del rapporto tenutasi a Roma il 4 luglio. «I risultati sono coerenti con i precedenti rapporti e presentano un eccesso di mortalità generale e per tutti i tumori nell’insieme dei siti considerati – ha spiegato Comba – Per quanto riguarda i 22 siti coperti dal registro dei tumori, c’è un eccesso di incidenza di patologie oncologiche». Lo studio ha rilevato un eccesso di 5.267 morti per tutte le cause negli uomini (+ 4%) e di 6.725 nelle donne (+ 5%). Per quanto riguarda i decessi dovuti a cause oncologiche, “Sentieri” ha stimato 3.375 morti in più negli uomini (+ 3%) e 1.910 in più nelle donne (+ 2%). «Gli impianti siderurgici e le centrali termoelettriche mostrano associazioni con le malattie non tumorali dell’apparato respiratorio – ha precisato Pietro Comba – La chimica, la petrolchimica, le raffinerie, i siti con presenza di amianto e le aree con smaltimento incontrollato di rifiuti sono le tipologie di contaminazione che più frequentemente si associano a eccessi di patologie quali mesoteliomi, tumori polmonari, malattie dell’apparato respiratorio non oncologiche e tumori del sistema digerente».

Rispetto alle edizioni precedenti, “Sentieri” ha analizzato anche lo stato di salute dei bambini, degli adolescenti e degli under 30 che vivono nelle aree inquinate. «I bambini sono più vulnerabili alle sostanze tossiche degli adulti, sia per le loro caratteristiche fisiologiche legate alla fase dell’accrescimento che per ragioni comportamentali – ha spiegato Ivano Iavarone del dipartimento Ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità – In particolare la finestra temporale che va dalla fase prenatale a quella del primo sviluppo è quella con maggiori criticità». I dati, infatti, evidenziano aspetti preoccupanti. Nella fascia di età che va da 0 a 14 anni “Sentieri” ha rilevato un eccesso di 22.000 ricoveri, di cui 4.000 dovuti a problemi respiratori acuti e duemila ad asma. Per quanto riguarda i tumori nei giovani, nei 22 siti coperti dalla sorveglianza del registro dei tumori il tasso di incidenza oncologica è elevato, anche se in linea con l’aumento registrato in tutto il mondo. In particolare, nell’età compresa fra 0 e 24 anni c’è un eccesso del 9% di nuovi casi di leucemie acute, linfomi non Hodking e tumori del testicolo. Valutare la salute dei bambini nei Sin è fondamentale sia per tutelare la salute di una fascia particolarmente debole della popolazione, sia per le informazioni che si possono ottenere sui siti. «Nei bambini pesano poco i fattori “di confondimento” legati agli stili di vita o alle esposizioni professionali – ha precisato Iavarone – Il loro stato di salute è un evento-sentinella che fotografa esposizioni recenti. Occorre continuare a monitorare la loro salute anche per verificare a breve e medio termine l’efficacia degli interventi di risanamento».

Alcuni dati specifici del rapporto “Sentieri” hanno poi messo in luce l’importanza degli interventi preventivi per tutelare la salute nelle aree da bonificare. A Brescia, dove la popolazione è stata esposta ai famigerati policlorobifenili (Pcb), alcuni eccessi di tumore sono in attenuazione, così come sono in discesa i livelli di contaminanti nella popolazione monitorata. I ricercatori hanno attribuito l’attenuazione dei fattori di rischio alle restrizioni imposte dall’allora Asl di Brescia al consumo di prodotti alimentari provenienti dalle aree compromesse. Segno che l’informazione degli enti territoriali e la sorveglianza epidemiologica hanno un ruolo decisivo insieme ai processi di bonifica. A Taranto e Statte, che hanno una popolazione complessiva di 214mila abitanti, è in corso un piano di monitoraggio sanitario di dimensioni importanti. «Taranto è un paradigma per complessità e impegno richiesto alle istituzioni – spiega Lucia Bisceglia, dirigente medico dell’Agenzia sanitaria della Regione Puglia – Utilizzando i finanziamenti della legge 6/2014, il cosiddetto decreto “Terra dei fuochi”, con la Asl di Taranto abbiamo coinvolto circa 30mila persone, che sono state visitate dai medici di base e indirizzate in percorsi di cura in caso di sintomi di patologia». Anche progetti simili, tuttavia, devono fare i conti con la scarsità di finanziamenti. «Quello che ci penalizza, a fronte di un deterioramento dello stato di salute della popolazione ormai certificato, è il mancato aumento corrispondente di risorse – precisa Bisceglia – Certo, ci sono stati importanti finanziamenti ad hoc, ma abbiamo problemi gravissimi di carenza di personale sanitario. A Taranto, come negli altri siti, se c’è l’evidenza di una condizione di salute svantaggiata è giusto che a questa si faccia fronte con le dovute risorse».

Se c’è un dato che il progetto “Sentieri” ha messo in evidenza fin dalla prima edizione è che sia le bonifiche, sia il monitoraggio che l’assistenza sanitaria alle popolazioni a rischio o già malate non può perdersi nei meandri della burocrazia o della scarsità di risorse.