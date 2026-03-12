giovedì 12 Marzo 2026
Biodiversità

Senato, via libera al declassamento del lupo

Redazione
di Redazione
0
0
Lupi Parco abruzzo
Dopo la Camera, anche il Senato ha approvato la legge di delegazione europea. Legambiente: “Rischiamo di compromettere gli sforzi di conservazione raggiunti e di creare un precedente pericoloso”

Il Senato, dopo la Camera, ha approvato la legge di delegazione europea, incluso il declassamento dello status di protezione del lupo, all’interno del provvedimento che recepisce in blocco tutte le direttive e i regolamenti Ue che devono essere armonizzati con il nostro ordinamento. I voti favorevoli sono stati 78, quelli contrari 2 e le astensioni 57.

“Il via li libera definitivo arrivato dal Senato, dopo quello della Camera, alla legge di delegazione europea contenente anche il recepimento del declassamento del lupo rappresenta a nostro avviso un grave errore. Abbassare il livello di protezione di questa specie – dichiara Stefano Raimondi responsabile nazionale biodiversità di Legambiente – non andrà a risolvere i conflitti sociali in corso. Basare il declassamento del lupo su una volontà politica, e non scientifica, non solo potrebbe compromettere gli sforzi di conservazione raggiunti fino ad oggi, ma potrebbe creare un precedente pericoloso per altre specie oggetto di tutela. Inoltre, sostenere che gli abbattimenti selettivi possano rappresentare una risposta adeguata alle problematiche legate alla presenza del lupo nei territori europei significa ignorare sia la sproporzione del mezzo rispetto al fine, sia la mancanza di prove sulla reale efficacia di tali interventi”.

Leggi anche In Europa il lupo sarà meno protetto

La caccia resta vietata e gli abbattimenti continuano a essere sottoposti ad autorizzazioni specifiche. Ma le amministrazioni locali avranno maggiore discrezionalità gestionale e procedure meno complesse

“L’Italia – continua Raimondi – avrebbe fatto bene a seguire l’esempio di altri paesi europei che hanno mantenuto al momento lo status di protezione massima nei propri ordinamenti giuridici. Del resto, non c’era nessuna necessità di intervenire con tale fretta visto che i paesi membri hanno tempo ancora un anno prima di intervenire modificando la propria legislazione. E il principio precauzionale sarebbe stato più che opportuno visti anche i diversi ricorsi pendenti in sede europea. Non dimentichiamo che in Italia, ad oggi, mancano misure di prevenzione e mitigazioni delle predazioni sebbene risultino efficaci per risolvere il conflitto con le attività zootecniche, così come manca una banca dati ufficiale e aggiornata sulle morti dei lupi per bracconaggio, i dati disponibili ad oggi sono per altro sottostimati. Inoltre, nulla è stato fatto per tutelare il lupo dall’ibridazione rischiando così di vanificare gli sforzi di conservazione. Nonostante ciò, il Governo sceglie avallato dal Senato, e prima ancora dalla Camera, di declassare questa specie”.

Leggi anche Il declassamento del lupo, una scelta politica che non risolverà i problemi

Summary
Senato, via libera al declassamento del lupo
Article Name
Senato, via libera al declassamento del lupo
Description
Dopo la Camera, anche il Senato ha approvato la legge di delegazione europea. Legambiente: “Rischiamo di compromettere gli sforzi di conservazione raggiunti e di creare un precedente pericoloso”
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'annuario 2025: Un anno di ambiente in cento notizie
A segnare gli ultimi dodici mesi è Trump, paladino del negazionismo climatico. Non fanno quasi più clamore, invece, i record negativi su caldo, eventi estremi, fusione dei ghiacciai e incendi. Oltre la cronaca c’è però l’inarrestabile crescita delle rinnovabili. Ci salverà il mercato?
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH