“Chiediamo alle forze dell’ordine di accertare le generalità del sub che nel video diffuso su la Repubblica.it ha trascinato a riva un esemplare adulto di tartaruga marina presso la spiaggia di Ginosa (Ta)”. Il commento di Legambiente alla diffusione del video in cui un sub a Ginosa Marina, in provincia di Taranto, trascina a riva un esemplare di Caretta Caretta e si fa fotografare mentre l’animale cerca di liberarsi.

“È un atto sconsiderato e violento che può aver provocato stress e danni a un l’esemplare di fauna marina a rischio di estinzione, specie che – continua Legambiente – per essere manipolata, deve seguire determinati protocolli, perciò chiediamo l’intervento delle autorità per stroncare qualsiasi abuso o mode del momento che provocano danni e maltrattamenti alla fauna selvatica”.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook