di ALESSANDRA ADAMANTINO

Mentre da Nord a Sud della Penisola cresce il numero di comuni e regioni che dichiarano l’emergenza climatica, a dichiararla il 28 novembre scorso è il Parlamento europeo, con una risoluzione che approva lo stato di emergenza in Europa e nel mondo. Ciò è avvenuto anche in vista della COP25, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in programma fino al 13 dicembre a Madrid.

«Il Parlamento europeo ha appena adottato una posizione ambiziosa in vista della prossima COP25 di Madrid. Data l’emergenza climatica e ambientale, è essenziale ridurre le nostre emissioni di gas a effetto serra del 55% entro il 2030. Si tratta inoltre di un messaggio chiaro e tempestivo alla Commissione, alcune settimane prima della pubblicazione della comunicazione sul Green Deal», si legge in una nota di Pascal Canfin, presidente della commissione parlamentare per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare.

Intanto, ad oggi sono sei le regioni che nel nostro Paese hanno dichiarato l’emergenza climatica, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Marche. Anche 80 comuni italiani hanno dichiarato emergenza climatica.

L’elenco:

Rivalta di Torino (TO), Piemonte

Sant’Ambrogio di Torino (TO), Piemonte

Pordenone, Friuli Venezia Giulia

Pisa (Toscana)

Olbia (SS), Sardegna

Mamoiada (NU), Sardegna

Condove (TO), Piemonte

Cesano Maderno (MB), Lombardia

Brindisi, Puglia

Avigliana (TO), Piemonte

Almese (TO), Piemonte

Alcamo (TP), Sicilia

Melendugno (LE), Puglia

Soliera (MO), Emilia Romagna

Livorno, Toscana

Rocca Priora (RM), Lazio

Erchie (BR), Puglia

Castelfranco Emilia (MO), Emilia Romagna

Acri (CS), Calabria

Milano, Lombardia

Aosta, Valle d’Aosta

Napoli, Campania

Maglie (LE), Puglia

Torchiarolo (BR), Puglia

Lucca, Toscana

Padova, Veneto

Siracusa, Sicilia

Chieri (TO), Piemonte

Savona, Piemonte

Cesena, Emilia Romagna

Torino, Piemonte

Bergamo, Lombardia

Varese, Lombardia

Ravenna, Emilia Romagna

Pazzano (RC), Calabria

Montoro (AV), Campania

Vinovo (TO), Piemonte

Genova, Liguria

Parma, Emilia Romagna

Forlì, Emilia Romagna

Forlimpopoli (FC), Emilia Romagna

Cervia (RA), Emilia Romagna

Modena, Emilia Romagna

Ferrara, Emilia Romagna

Marano Vicentino (VI), Veneto

Follonica (GR), Toscana

Lanciano (CH), Abruzzo

Buttigliera Alta (TO), Piemonte

Pinerolo (TO), Piemonte

Bregnano (CO), Lombardia

Limido Comasco (CO), Lombardia

Casnate con Bernate (CO), Lombardia

Vicchio (FI), Toscana

Alagna Valsesia (VC), Piemonte

Paderno Dugnano (MI), Lombardia

Valsamoggia (BO), Emilia Romagna

Civitavecchia (RM), Lazio

Agrate Brianza (MB), Lombardia

Preganziol (TV), Veneto

Sovicille (SI), Toscana

Prato, Toscana

Tolmezzo (UD), Friuli Venezia Giulia

Roma, Lazio

Caselette (TO), Piemonte

Piedimonte Matese (CE), Campania

Pistoia, Toscana

Trecastelli (AN), Marche

Rovigo, Veneto

Cassola (VI), Veneto

Vasto (CH), Abruzzo

Ancona, Marche

Bari, Puglia

Brescia, Lombardia

Rimini, Emilia Romagna

Placanica (RC), Reggio Calabria

Reggio Calabria, Calabria

Rivalta di Torino (TO), Piemonte

Bologna, Emilia Romagna

Santo Stefano Quisquina (AG), Sicilia

Spinea (VE), Veneto