I segni sull’acqua, tra identità e caporalato

I segni sull’acqua è un romanzo atipico, scritto da una penna capace ed educata come quella di Roberto Carvelli. Il protagonista, un uomo senza nome e senza identità, incapace di ricordarsi il suo passato, vive in un eterno presente, vittima del caporalato dell’industria tipografica. Non sappiamo molto anche del luogo in cui è ambientato il libro: il terreno è paludoso, l’orografia estremamente pianeggiante. Potremmo essere in Veneto, come nel basso Lazio, entrambi luoghi segnati dalla piaga dei caporali. Un incidente automobilistico sarà la causa della morte di un’intera squadra di lavoratori a chiamata. Da questo incidente, si salverà unicamente il protagonista. Sarà proprio l’incidente a innescare la serie di eventi che spingeranno il lettore a interrogarsi sul senso dell’identità, delle relazioni, della stessa natura umana.

Con I segni dell’acqua, Roberto Carvelli ci fa entrare in una dimensione onirica e surreale attraverso un romanzo dove il rapporto tra identità, sfruttamento del territorio e lavoro sono amalgamati assieme a un tono di voce quasi fiabesco. Un libro ambientato in un mondo in cui la guerra di classe è già stata persa, e in cui l’unico protagonista è alla disperata ricerca di se stesso e di un luogo da chiamare casa.

I segni sull’acqua, un romanzo di Roberto Carvelli

Collana Lingue, curata da Sergio Vivaldi

Prezzo di copertina: 17,90€ Pagine: 176