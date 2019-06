Robin Jenkins è uno dei volontari a bordo della Sea Watch, l’ong tedesca la cui nave da undici giorni è costretta a rimanere bloccate nel Mediterraneo con a bordo 32 migranti.

“I passeggeri a bordo cominciano a subire molti disagi, hanno un disperato bisogno di una soluzione, è una situazione insostenibile. Aiutateci a risolvere quello che sta succedendo qui”, ha dichiarato aggiungendo che l’atteggiamento delle autorità europee è “scioccante e incredibile”.

La Sea Watch non è infatti l’unica nave con a bordo migranti bloccata in mare. Nelle stesse condizioni si trova anche la Sea Eye, che di persone ne ha tratte in salvo 17. Al momento nessun Paese europeo è disposto ad aprire i propri porti per far sbarcare queste persone.

A peggiorare la situazione ci sono poi le condizioni meteo, con mare grosso e onde alte e la scarsità di acqua potabile. Insomma, per Sea Watch e Sea Eye e per i migranti a bordo delle loro imbarcazioni le cose si complicano di ora in ora. Lo dimostra, tra gli altri, l’appello dell’Unhcr, l’agenzia Onu per i rifugiati, che ha chiesto che si intervenga rapidamente per venire fuori da questa fase di prolungato stallo.

