Se la carta è “speciale”

Badge, business card e braccialetti piantabili, realizzati con fogli recuperati da scuole e uffici, biodegradabili al 100%, costituiti da carta con semi non OGM che li fanno “germogliare”. Le soluzioni alternative e sostenibili di iGreen per la promozione e l’organizzazione di eventi e campagne

Si chiama carta piantabile e può avere decine di usi in svariati settori, come quello della promozione e organizzazione di eventi e campagne di sensibilizzazione. In Italia a credere sin dalla prima ora nell’importanza del fare comunicazione rispettando l’ambiente è iGreen.

Badge piantabili

Una delle ultime creature sostenibili di questa dinamica società italiana sono i badge piantabili e personalizzabili. Realizzati con una speciale carta che germoglia se viene piantata, offrono un’interessante soluzione sia per gli eventi che per altre occasioni di lavoro o culturali: dalle convention alle fiere, dalle feste alle visite guidate. Il tutto con la possibilità di scegliere tra due diversi formati e personalizzare il cartoncino con colori, loghi e scritte riconducibili al brand o all’evento.

Vi starete chiedendo come si fa a piantare e a far germogliare un pezzo di carta. Ecco la risposta. La speciale carta con cui sono realizzati i badge e altri prodotti di iGreen contiene al suo interno diversi tipi di semi: in questo modo ogni cliente potrà scegliere tra un’ampia varietà di piante e fiori, e rendere questa esperienza ancor più emozionante. Per “coltivare” il badge basta interrarlo in poco terriccio. In base alla scelta che si è fatta, si vedranno così germogliare fiori di campo colorati che renderanno questi badge qualcosa di davvero originale e difficile da dimenticare.

Business card

Dalla creatività di iGreen nasce anche una business card piantabile, biodegradabile al 100%. Il biglietto da visita è realizzato con una speciale carta biodegradabile, contenente semi non OGM che germinano a contatto con l’acqua e la terra. E quando il biglietto non servirà più, è vietato buttarlo. Lo si potrà infatti piantare in un vaso, assicurandogli luce e acqua, e in poche settimane nasceranno i primi germogli.

Braccialetti

Quanti di noi si portano a casa i braccialetti che hanno ricevuto prima di assistere a un grande concerto? Sicuramente in tanti. Con iGreen rendere ancora più speciale questo ricordo sarà possibile. La società produce infatti braccialetti con una speciale carta con semi al suo interno che si piantano e crescono e che, come tutti i prodotti di iGreen, si possono personalizzare scegliendo tra 28 colori disponibili. Anche in questo caso si tratta di una soluzione ecologica, alternativa ai braccialetti per eventi in plastica, ideale per campagne di sensibilizzazione o per il riconoscimento e il controllo degli accessi in eventi, locali e strutture che prestano attenzione alla salvaguardia dell’ambiente.

Una carta speciale

Il segreto di questi formidabili prodotti è la carta speciale con cui sono realizzati. Si tratta di una carta con semi non OGM, confezionata in fogli realizzati dal recupero di carta da scuole e uffici, biodegradabili al 100% e piantabili. Oltre a essere robusti (hanno una grammatura unica da 250/300 grammi) e versatili (si possono utilizzare per scrivere e disegnare o personalizzarli con il design e il messaggio che si preferisce), sono anche amici dell’ambiente. Ogni azienda mediamente stampa infatti migliaia di volantini e di questi solo una piccola percentuale viene letta. Il risultato è tanto, troppo, spreco di carta. Con i prodotti di iGreen l’attenzione del pubblico è assicurata, senza che vi siano sprechi di carta inutili.

Per saperne di più e scoprire altri prodotti sostenibili vai al sito https://www.igreengadgets.it/