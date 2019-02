‘Il futuro della scuola tra regionalismi e unità’. È questo il titolo del seminario nazionale organizzato dal Cidi (Centro iniziativa democratica insegnanti), in programma a Roma martedì 15 febbraio a piazza Sonnino 13.

Si parlerà della nuova bozza di intesa per l’autonomia presentata dalle Regioni Veneto e Lombardia e del tentativo, attraverso questo accordo, di ‘regionalizzare’ molte funzioni della scuola pubblica in linea con la ‘cultura’ dell’attuale governo. Per il Cidi si tratta di una proposta che va contro i principi di base della scuola italiana, che rappresenta invece uno dei capisaldi di maggiore unità – culturale, ideale, professionale – del Paese, una vera e propria spina dorsale che non può essere smantellata.

I lavori del seminario saranno presieduti da Giuseppe Bagni e Maria Luisa Boccia. Interverranno Alberto Asor Rosa, Emanuele Barbieri, Roberta Calvano ed Enrico Panini. Ai presenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Autore: redazione La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook