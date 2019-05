Nell’ambito della terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), si svolgerà a Roma, il prossimo 24 maggio presso la Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni, il Convegno “Sconfiggere la povertà, ridurre le disuguaglianze”. L’incontro, organizzato dal Forum Disuguaglianze Diversità (ForumDD) in collaborazione con ASviS, si inquadra all’interno dei Goal 1 e 10 (SDG1 – Sconfiggere la povertà; SDG10 – Ridurre le disuguaglianze) e si concentrerà sul ruolo delle politiche redistributive e predistributive per raggiungere l’obiettivo di una maggiore giustizia sociale. Dopo l’introduzione di Roberto Moneta (GSE, tutor degli eventi al Palazzo delle Esposizioni sul Goal 1 e 10), nel corso della prima sessione si darà spazio alla discussione sulle politiche redistributive, quelle politiche di tassazione o di trasferimento e spesa che intervengono a valle della formazione della ricchezza e del reddito. Con la moderazione di Gianni Bottalico (ASviS), nella prima parte della mattinata Roberto Rossini (Alleanza contro la Povertà), Nunzia De Capite (Caritas Italiana e ForumDD) e Andrea Morniroli (Cooperativa sociale Dedalus e ForumDD) interverranno sulle politiche di contrasto alla povertà implementate fino ad oggi in Italia, evidenziandone le criticità e illustrandone i risultati e gli insegnamenti. La seconda parte della mattinata sarà invece dedicata alle politiche alternative. Mikhail Maslennikov (Oxfam) affronterà i temi dell’elusione fiscale e della progressività delle imposte, Elena Granaglia (Università Roma Tre e ForumDD) presenterà una delle 15 proposte per la giustizia sociale del ForumDD: l’imposta sui vantaggi ricevuti e la misura di eredità universale. La mattinata si concluderà con un intervento in collegamento di Alessandro Profumo. La seconda parte del convegno si concentrerà invece sulle politiche pre-distributive che intervengono nel momento in cui il reddito e la ricchezza si formano, al fine di garantire il raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale dei cittadini e delle cittadine, come sancisce l’art. 3 della Costituzione. Durante le due sessioni pomeridiane verranno presentate e discusse altre due delle 15 proposte per la giustizia sociale del ForumDD. Durante la seconda sessione su predistribuzione e lavoro, sessione moderata da Flavia Terribile (ASviS e ForumDD), Lorenzo Sacconi (Università di Milano e ForumDD) presenterà la proposta sui Consigli del lavoro e di cittadinanza nell’impresa, che sarà commentata da Vittorio Cogliati Dezza (Legambiente e ForumDD). A seguire, nella sessione, moderata da Patrizia Luongo (ForumDD) sull’utilizzo dei dati personali in rete e dei diritti digitali, Fabrizio Barca presenterà la proposta relativa alla Sovranità collettiva su dati personali e algoritmi, e il suo intervento sarà seguito da quello di Cristina Tajani (Assessore Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano) e Piero De Chiara (esperto media) che commenteranno la proposta e parleranno delle esperienze in corso. La giornata si concluderà con un dialogo tra Enrico Giovannini (Portavoce ASviS) e Duilio Giammaria (giornalista RAI).

