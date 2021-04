“Scegli l’olio giusto”, l’ebook che spiega come togliere l’olio di palma dal serbatoio

Il titolo, a cura di Andrea Poggio, inaugura la sezione libri del nuovo store online di Nuova Ecologia. Dagli effetti globali delle deforestazioni alle coltivazioni intensive, dallo sviluppo del mercato del biodiesel alle pratiche scorrette di greenwashing di Eni. Acquistalo qui!

Cosa collega le deforestazioni e il fenomeno del land grabbing in Malesia, Indonesia, Borneo, Papua Nuova Guinea, Filippine, America centrale e Africa Sub-sahariana, al diesel “green” che mette in moto le nostre auto? Quanti sanno che esiste una connessione diretta tra il lavoro sfruttato di decine di migliaia di contadini in tutto il mondo e i prodotti che usiamo, ogni giorno, per la nostra igiene personale e per addolcire la nostra alimentazione?

La risposta a queste domande è la stessa: olio di palma. Un frutto prezioso della terra, inquinato però da un’economia di rapina, dagli interessi delle multinazionali e dai vizi della società dello spreco. Ma un olio “giusto”, alternativo a quello di palma, si può scegliere. Come spiega l’ebook “Scegli l’olio giusto. Come togliere l’olio di palma dal serbatoio, e non solo” (Editoriale La Nuova Ecologia, 4,99 euro), a cura di Andrea Poggio, tra i fondatori di Legambiente e di Nuova Ecologia, responsabile mobilità dell’associazione ambientalista, con il contributo degli esperti Dario Dongo, Peter Malaise e Fabrizio Zago.

L’ebook, realizzato con il sostegno di Legambiente, inaugura la sezione libri del nuovo store online di Nuova Ecologia. Si suddivide in sette capitoli: dagli effetti globali delle deforestazioni alle coltivazioni intensive di olio di palma, dallo sviluppo del mercato del biodiesel in Europa e in Italia alle sentenze con cui l’Agcm ha sanzionato le pratiche scorrette di greenwashing di Eni e di altre società, dall’elettricità verde ai biocombustibili. E, ancora, l’italian food e gli interessi dell’industria alimentare, dei detergenti e della cosmesi, una mappa delle bioraffinerie attive in Italia e un focus sul futuro dei biocarburanti.

“Le istituzioni europee e nazionali devono dare il loro contributo concreto per salvare Pongo. Ma anche i singoli, nella loro vita quotidiana, posso fare molto. In questo libro spieghiamo come” – Dalla prefazione di Stefano Ciafani, presidente di Legambiente

A completare l’opera i sette buoni motivi che devono spingere il consumatore a scegliere al posto dei prodotti a base di olio di palma, un olio più giusto e sostenibile. Perché affinché il pianeta cambi, devono cambiare anzitutto il nostro stile di vita e i nostri consumi. Ognuno di noi, insomma, può e deve fare la propria parte. È l’appello lanciato dal presidente di Legambiente Stefano Ciafani nella prefazione a questo ebook: «Le istituzioni europee e nazionali devono dare il loro contributo concreto per salvare Pongo. Ma anche i singoli, nella loro vita quotidiana, posso fare molto. In questo libro spieghiamo come».