DI MILENA DOMINICI

Il progetto Life Asap lancia la seconda edizione del contest fotografico “Click, alieni in città”. L’iniziativa, co-finanziata dall’Unione Europea, mira a diffondere una corretta informazione sulle specie aliene invasive, vegetali e animali, insediate in Italia. I partecipanti al concorso fotografico dovranno immortalare le specie aliene nel contesto delle nostre realtà urbane evidenziandone l’elemento di “estraneità”. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Ogni partecipante potrà inviare al massimo tre fotografie con titolo, specie raffigurata e luogo dello scatto. La trasmissione delle fotografie dovrà avvenire entro il 31 dicembre inviando i file via email all’indirizzo fotocontest@lifeasap.eu. Le migliori venti fotografie selezionate dalla giuria verranno esposte in una mostra e pubblicate sul sito web e sugli account social del progetto. (Milena Dominici)

info www.lifeasap.eu