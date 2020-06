Dopo anni di lotte, sostenute da Legambiente e dalla comunità locale, il Consiglio di Stato ha preso la decisione definitiva / Scala Coeli, no alla discarica / Passo di comunità

Una vittoria dopo tanti anni di battaglie.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per autorizzare l’ampliamento della discarica a Scala Coeli, nel cosentino.

L’annuncio della felice risoluzione della vicenda è stato dato sul profilo Facebook del Circolo Legambiente Nicà, su cui si legge: “Oggi ci è giunta una grande notizia, e con immensa gioia che condividiamo l’esito del consiglio di stato che respinge l’appello della ditta Bieco in merito all’ampliamento della discarica di Scala Coeli. Vogliamo condividere questa vittoria con tutti i soci, con quanti in questi anni, comitati,associazioni, cittadini, amministratori, rappresentanti politici, si sono battuti contro la discarica di Scala Coeli. Con il territorio che ha dato dimostrazione di grande unità e forza, amore ed attaccamento alla nostra terra, con la grande famiglia Legambientina, con il nostro instancabile presidente nazionale Stefano Ciafani, con la Legambiente Calabria e con tutti i circoli calabresi vicini e partecipi condividiamo questa grande vittoria di civiltà, per la bellezza la speranza ed il futuro della nostra terra e dei nostri figli”.

Nella zona, esiste già una discarica privata di circa 93mila metri cubi, della stessa ditta, autorizzata nel 2010. Legambiente, con i suoi circoli locali e tutto il territorio si sono opposti al suo ampliamento sottolineandone tutte le criticità e continueranno a farlo con forza anche in futuro.