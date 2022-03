Save the Queen: dal turismo un impegno a salvare le api

La piattaforma cooperativa del turismo sostenibile Fairbnb.coop devolverà metà delle sue commissioni alla campagna di Legambiente. Contribuendo così a donare una casa a migliaia di api a rischio di estinzione

Crisi climatica, inquinamento, monoculture e pesticidi minacciano sempre più le api. Basti pensare che negli ultimi dieci anni sono scomparsi nel mondo circa dieci milioni di alveari, di cui 200 mila soltanto in Italia. Per fermare questa emergenza la piattaforma cooperativa del turismo sostenibile Fairbnb.coop devolverà metà delle sue commissioni alla campagna Save the Queen di Legambiente, che mira a salvare le api regine e a donare una casa a migliaia di api a rischio di estinzione.

Save the Queen, la campagna di Legambiente

Grazie ai fondi raccolti per la campagna Save the Queen, Legambiente, in collaborazione con la start-up Beeing, acquista arnie da donare ad apicoltori selezionati in base a importanti criteri ambientali, come l’adesione ai sistemi di certificazione biologici, l’applicazione di tecniche di gestione delle api rispettose del benessere animale, la scelta di privilegiare la qualità e salubrità del miele prodotto piuttosto che la massimizzazione delle rese. Si promuovono così la produzione e il consumo di miele al 100% italiano, biologico e a km zero.

Api, l’impegno di Fairbnb.coop

Fairbnb.coop è una realtà internazionale. In Italia conta già sull’adesione di circa 400 strutture ricettive e case vacanze, distribuite in ogni regione e tutte regolarmente registrate. Nelle località in cui non sono ancora attivi i Nodi Locali di Fairbnb.coop, che nei rispettivi territori supportano iniziative coerenti con i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, il 50% della commissione sarà dunque da ora devoluto alla campagna di Legambiente, che da ora in avanti potrà dunque contare sul supporto solidale dei viaggiatori e della rete di host sostenibili. Tutti coloro che prenotano sulla nostra piattaforma un b&b o una casa vacanze in Italia contribuiranno alla causa.

Come su tutte le piattaforme di booking, infatti, verrà loro applicata una commissione sulla prenotazione, pari al 15%. Fairbnb.coop si differenzia però dalle altre piattaforme per come questa commissione viene utilizzata: il 50% è destinato al finanziamento di progetti sociali nella comunità di destinazione del viaggio.