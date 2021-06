Sostenibilità dalla terra alla tavola

L’azienda Sarchio, specializzata in prodotti biologici, senza glutine e vegani, è tra le realtà che hanno sostenuto la raccolta fondi solidale di Legambiente “Un piccolo gesto per curare l’ambiente” per i 40 anni dell’associazione ambientalista. Ne abbiamo parlato con l’amministratore unico Cesare Roberto

Anche Sarchio, azienda specializzata da anni in prodotti biologici, senza glutine e vegani, ha deciso di dare il proprio sostegno alla raccolta fondi solidale di Legambiente “Un piccolo gesto per curare l’ambiente”. Un impegno concreto a sostegno della sostenibilità che però arriva da lontano, come ci racconta l’amministratore unico di Sarchio, Cesare Roberto.



Che cosa significa “sostenibilità” per l’azienda Sarchio?

Sarchio interpreta il concetto di sostenibilità in modo molto ampio. Per noi questo si traduce nell’adozione di un modello di business totalmente compenetrato dalle logiche green. Tutte le scelte e i comportamenti che mettiamo in atto in azienda hanno l’obiettivo dichiarato di ridurre al massimo l’impatto ambientale delle nostre attività.

Dalla selezione delle materie prime alla produzione, passando per la scelta del packaging e le iniziative di sensibilizzazione. Quali sono i punti di forza e di innovazione della vostra filiera produttiva sostenibile?

La nostra attitudine green si applica a tutte le fasi della filiera. Le materie prime sono prevalentemente italiane e provenienti esclusivamente da filiere biologiche selezionate e certificate. Negli ultimi due anni, ci siamo impegnati a ridurre fino al 70% la percentuale di plastica negli incarti. Inoltre, abbiamo evidenziato le confezioni amiche dell’ambiente, come quelle riciclabili carta o compostabili, con il claim I love my planet. Anche la sede della nostra azienda è stata progettata e realizzata in ottica green.

Perché secondo Sarchio la campagna solidale di Legambiente va sostenuta concretamente?

Siamo consapevoli che la transizione verso un modello economico sostenibile sia oggi vitale e urgente. La cura per l’ambiente è un obiettivo che richiede la convergenza da parte di tutti: dai governi al mondo economico, fino a comprendere i piccoli gesti quotidiani di ciascuno di noi. Per questo crediamo che ogni iniziativa concreta, come quella di Legambiente, vada sostenuta con entusiasmo e convinzione. Se ciascuno farà la propria parte, la sostenibilità potrà diventare il concetto capace di indirizzare i nostri stili di vita.