Nel santuario Pelagos, nei pressi di Ansedonia, in alta Toscana, è stata rinvenuta la carcassa di un grande cetaceo, che sembra essere una balenottera comune o un capodoglio. La carcassa è in stato di avanzata decomposizione, la lunghezza è stimata tra i 15 e i 17 metri anche se non si vede la parte craniale della colonna.

Quello nei pressi di Ansedonia è il nono macabro ritrovamento negli ultimi 3 mesi di un grande cetaceo; fino a ieri avevamo contato 8 capodogli, l’ultimo dei quali rivenuto sul litorale di Ostia domenica scorsa. Tre dei nove cetacei spiaggiati sono stati, infatti, rinvenuti nell’area del Santuario dei mammiferi marini Pelagos.

Questi animali sono minacciati dalla plastica, un enorme problema per i nostri mari, dalle malattie e dall’eccessivo traffico marittimo anche in quella che dovrebbe essere la loro “casa sicura”, il Santuario Pelagos.

La navigazione senza regole e strumentazioni di prevenzione provoca collisioni letali per i grandi cetacei, che risalgono in superficie per respirare ma anche l’inquinamento acustico, che li disorienta. Il Wwf Oasi della Maremma ha immediatamente attivato il protocollo previsto per questi casi, attivando l’ARPAT e l’Università di Siena per i necessari campionamenti sulla carcassa, per determinare in primis la specie e poi la causa di morte.

