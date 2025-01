Amaie Energia si prepara al Festival di Sanremo

Intervista a Sergio Tommasini, presidente dell’azienda che gestisce i servizi di raccolta e differenziazione dei rifiuti nei Comuni del Bacino sanremese

L’epicentro del bacino servito da Amaie Energia, la città di Sanremo, si appresta a ospitare il Festival della canzone italiana che, come ogni anno, attirerà in città decine di migliaia tra addetti ai lavori, fan e turisti. Abbiamo chiesto al presidente Sergio Tommasini come si sta preparando l’azienda a governare queste settimane di straordinario lavoro anche per la gestione della raccolta differenziata?

Mancano ormai pochi giorni al prossimo Festival di Sanremo. Come si gestisce un evento così importante per tutto il Paese?

Durante il periodo del Festival e di quello della settimana precedente la manifestazione, il settore operativo di Amaie Energia modula i servizi di raccolta e di decoro del territorio in funzione dell’aumento della produttività dei rifiuti e dell’afflusso di visitatori. In particolare vengono integrati i servizi attraverso innesti di personale stagionale anche con la traslazione degli orari dei servizi di spazzamento manuale e meccanizzato della città. Nel dettaglio vengono incrementati i servizi di disinfestazione e di lavaggio notturno nelle aree della movida cittadina senza tralasciare le attività delle aree periferiche della città. Al fine di sopperire più celermente alle esigenze straordinarie e non programmabili, viene incrementato anche il personale di controllo che rimane presente sul territorio negli orari di maggior affluenza pronto per ogni evenienza.

Quali sono le dinamiche quotidiane che la vostra realtà è chiamata a gestire negli altri Comuni serviti del bacino sanremese?

La gestione quotidiana che vede impegnata Amaie Energia negli altri Comuni del Bacino sanremese riguarda la raccolta differenziata delle matrici (carta, plastica, organico, indifferenziata e vetro) nel rispetto di specifici calendari e disciplinari di servizio che variano in funzione della scelta delle singole amministrazioni e che possono riguardare anche attività di diserbo delle vie cittadine, di spazzamento, di pulizia delle caditoie e griglie di raccolte delle acque piovane e dei lavaggi. Anche se i Comuni rispetto a Sanremo e Taggia sono in termini di utenti relativamente contenuti, sui loro territori si presentano giornalmente le medesime problematiche dovute fondamentalmente ai fenomeni di abbandoni e conseguenti azioni rapide di rimozione e avvio a recupero dove possibile. Sul territorio degli altri comuni del Bacino sono presenti, al pari di Sanremo, centri di raccolta intercomunali che Amaie Energia gestisce quotidianamente.

Negli scorsi anni Amaie si è aggiudicata un importante fondo del Pnrr per implementare la meccanizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel bacino servito. Come state mettendo a frutto queste risorse?

L’impiego del contributo del Pnrr per la meccanizzazione della raccolta differenziata riguarda una progettazione trasversale ai Comuni del Bacino sanremese che hanno aderito al progetto di implementazione dei sistemi di raccolta vigenti all’atto della presentazione della domanda, con particolare riferimento al Comune di Sanremo che per numero di utenti è assegnatario della quota parte maggiore del contributo. Amaie Energia ha dato seguito all’approvazione del progetto installando in varie fasi, a partire dal 2023, la quota rientrante nel Pnrr delle isole ecologiche informatizzate nei Comuni di Badalucco e Taggia che sono andati a unirsi agli interventi, ammessi a finanziamento, che erano già stati eseguiti nei Comuni di Civezza, Pietrabruna e parzialmente per Santo Stefano al Mare. È stata recentemente installata una prima serie di isole ecologiche intelligenti nel Comune di Sanremo costituite da 5 stalli di 4 moduli singoli per le matrici carta, plastica, organico e indifferenziato. È in fase di predisposizione avanzata la gara per lo stralcio finale inerente alla fornitura delle rimanenti isole ecologiche informatizzate per il Comune di Sanremo oltre che per il saldo di quelle previste a Santo Stefano al Mare e l’isola ecologica mobile di tipo “monoblocco” per il Comune di Terzorio.