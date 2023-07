Sanatoria edilizia in Sicilia, il sindaco di Carini: “Così si incoraggia chi ha commesso abusi”

Dopo la proposta avanzata all’Assemblea regionale siciliana dal Fratelli d’Italia, parla Giovì Monteleone, primo cittadino della località palermitana dove dal 2015 sono stati eseguiti oltre mille provvedimenti repressivi per fermare il fenomeno. «La nostra non è una legalità fine a se stessa, quanto stiamo facendo può rappresentare un volano per il rilancio turistico»

L’emendamento con cui il 13 luglio il gruppo Fratelli d’Italia ha proposto all’Assemblea regionale siciliana una sanatoria per gli abusi edilizi compiuti a 150 metri dal mare tra il 1976 e il 1985, ha sollevato un’ondata di proteste in tutta la Sicilia. Un no secco a caldo è arrivato anche dal sindaco di Carini Giovì Monteleone, che da quando si è insediato alla guida del comune della provincia di Palermo nel 2015 ha puntato molto sulla lotta all’abusivismo edilizia, dimostrando di non temere contraccolpi elettorali. In meno di otto anni a Carini sono stati eseguiti 1.132 provvedimenti repressivi distinti tra ordinanze di demolizione, di inottemperanza alla demolizione, di acquisizione al patrimonio comunale e di sgombero. E attualmente è in corso la demolizione di altri sette immobili abusivi.

Sindaco, quanto la preoccupa questa nuova proposta di sanatoria edilizia?

È da tanti anni che periodicamente all’Assemblea regionale siciliana rispunta questa proposta di sanatoria per gli abusi edilizi a 150 metri dal mare. Essendone stati fatti tanti in Sicilia, chi fa questa proposta sa ovviamente di andare incontro al consenso elettorale, dimenticandosi però dell’ambiente e della sicurezza. Qualsiasi cosa costruita in riva al mare mette a rischio anche la balneabilità delle acque, in quanto in un territorio così delicato come quello siciliano non sempre gli scarichi sono adeguati. La cementificazione massiccia che c’è stata in passato lungo le coste non offre più nessuna prospettiva di bonificare e restituire il paesaggio per come era allo stato originario. Ci sono poi altre questioni di cui si deve tenere conto.

Quali?

Anzitutto c’è un principio di giustizia da far rispettare. A coloro a cui sono stati abbattuti degli immobili, e sono stati parecchi in questi anni, chi restituirà quello che con questa sanatoria altri soggetti potrebbero riuscire a ottenere? Questa sanatoria sarebbe poi un mostro giuridico. Essendo la costruzione abusiva un reato non amministrativo ma penale, e considerato che la giustizia penale è amministrata soltanto dallo Stato, non credo che la Regione Siciliana abbia margini di intervento su queste questioni. Ogni suo intervento sarebbe bocciato dalla Corte costituzionale. Infine, l’approvazione di questa sanatoria comporterebbe grandi spese per i Comuni che si vedrebbero costretti a risarcire addirittura chi ha commesso degli abusi.

A Carini che situazione c’è?

Carini aveva una spiaggia bellissima. Poi c’è stato il boom dell’abusivismo edilizio alla fine degli anni Settanta. Purtroppo la vicinanza della spiaggia alla città ha contribuito a queste aberrazioni. C’è anche l’autostrada che è stata costruita quasi a ridosso del mare. Oggi ci rimangono otto chilometri di costa, gran parte dei quali deturpati. Negli ultimi anni un chilometro e mezzo di costa è stato liberato con tantissima fatica dal punto di vista giudiziario e con dispendio di soldi ed energie. In Comune abbiamo formato un pool di tecnici che si dedica soltanto all’abusivismo. Ma tutto questo grande lavoro viene vanificato da una proposta di sanatoria come questa che scoraggia chi ha cercato di seguire in questi anni un percorso di risanamento ambientale che si intreccia con la legalità. Non è una legalità fine a se stessa, perché quanto stiamo facendo può avere anche ricadute occupazionali, può rappresentare un volano per il rilancio turistico. C’è tanta strada da fare ma sicuramente questa sanatoria sarebbe per noi un gravissimo ostacolo. Considerato che attualmente ci sono dei contenziosi in corso, appena si prospetta una sanatoria in questo senso si incoraggia la resistenza nei casi di giudizio da parte di chi è stato già oggetto di ordinanza di demolizione e di acquisizione.

I cittadini di Carini sono al suo fianco in questo percorso?

Quando abbiamo iniziato con le prime demolizioni ci furono delle preoccupazioni. Poi però i cittadini hanno capito, lo dimostra il fatto che sono stato confermato per un secondo mandato. Ciò significa che la gente riconosce le buone intenzioni di un sindaco e di un’amministrazione. E capisce anche che non si tratta solo di azioni punitive ma di aprire la strada a una legalità che conviene, e in questo caso la convenienza della legalità è più visibile. Il nostro è un caso particolare. In Europa siamo uno dei paesi a più alto incremento demografico, tant’è che io mi ritrovo sindaco dopo otto anni con 7mila abitanti in più. La gente che scappa da Palermo viene a stare qui perché trova servizi migliori. Nonostante ci siano inciviltà e abbandono di rifiuti, dal 2022 la media della nostra raccolta differenziata è del 75%. Spediamo 200.000 euro all’anno per cofinanziare le demolizioni, e sappiamo che sono soldi spesi bene. Al punto che qualcuno si è scoraggiato e ha iniziato a demolire privatamente i propri immobili abusivi.

Come andrà a finire con questa proposta di sanatoria?

Con questa proposta l’incoraggiamento a resistere a chi ha commesso abusi rappresenta un problema. Nell’Assemblea regionale la destra ha una maggioranza numerica forte. Spero che ci sia qualcuno di buon senso all’interno dei partiti di maggioranza per fermare tutto. Se non dovesse accadere per Carini sarebbe un disastro.