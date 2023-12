Sacchetti di plastica, Corte di Giustizia Ue boccia il divieto italiano

Non si può vietare la vendita a meno che l’Italia non produca “prove scientifiche”. La decisione arriva dopo una causa intentata da un produttore

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a cui il Tar del Lazio si era rivolto per avere chiarimenti dopo una causa intentata da Papier Mettler, produttore di sacchetti di plastica, ha deciso che non è possibile vietare la vendita di sacchetti – quelli non biodegradabili – a meno che l’Italia non produca delle “prove scientifiche” che giustifichino il divieto.

Il produttore contestava il divieto imposto dall’Italia, con un decreto del 2013 del Ministero dell’Ambiente, di fabbricare e commercializzare sacchetti di plastica per la spesa, ormai totalmente sostituiti da quelli compostabili e biodegradabili.

La Commissione Europea spinge per il Green Deal, ma i giudici Ue frenano la normativa italiana, che sul tema è più avanti rispetto ad altri Paesi europei, dove i sacchetti di plastica sono ancora ampiamente utilizzati.

Secondo i giudici, il diritto dell’Unione europea si oppone a una normativa nazionale che vieti la vendita dei sacchetti monouso diversamente riciclabili, a condizione che questi rispettino altre prescrizioni previste dalla direttiva sugli imballaggi del 1994. Se i criteri previsti dalle normative in vigore non vengono violati, il diritto nazionale non può prevalere su quello comunitario.

Assobioplastiche evidenzia che la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pubblicata riguarda esclusivamente la vecchia normativa italiana sui sacchetti di plastica. La pronuncia riguarda in concreto un vecchio decreto ministeriale (il DM 18 marzo 2013) che da tempo non è più in vigore che venne adottato dall’Italia quando ancora non era stata emanata la direttiva shopper 2015/720, che contempla espressamente la possibilità per gli Stati di vietare i sacchetti di plastica. Si tratta di un giudizio relativo quindi a normative già abrogate e del tutto superate dalle nuove e in cui, peraltro, la bocciatura della Corte è su aspetti formali e procedurali (errori nel processo di notifica all’Ue). Si è contestato all’Italia di aver adottato detti divieti “troppo presto”, ossia prima che l’Ue stessa prevedesse i divieti con la direttiva shopper 2015/720.

“Ce l’aspettavamo – commenta Luca Bianconi, Presidente di Assobioplastiche – ma, per sgombrare il campo da equivoci, è bene sottolineare che la sentenza riguarda il “vecchio” ordinamento. La normativa europea sugli imballaggi è, com’è noto, nel frattempo positivamente evoluta e ora c’è la direttiva shopper, che consente i divieti e obbliga gli Stati a intervenire sui sacchetti. Il decreto ministeriale del 2013 contestato non c’è più e c’è una nuova normativa di recepimento della direttiva shopper, che non è messa in discussione dalla sentenza. Ci tengo a precisare, quindi, che l’attuale normativa sulle bioplastiche che recepisce la direttiva shopper del 2015 è perfettamente in vigore avendo seguito tutte le procedure previste. Purtroppo, quando non si riescono a trovare elementi di sostanza contro normative pioniere che hanno anticipato l’evoluzione stessa del diritto europeo, ci si appella a forma e procedure. Ci siamo abituati, ma i fatti sono dalla nostra parte”.