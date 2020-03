Almanacco di Luglio 2019 a cura di BARBANERA

Aromatico e salutare, il peperoncino è ricco di vitamina C, antiossidante e fondamentale per il sistema immunitario. Favorisce la circolazione sanguigna, ha potere antisettico e decongestionante. Inoltre, grazie alla vitamina A, è un efficace antibatterico. Rilassa e concilia il sonno.

Coltiviamolo così Tutta la pioggia possibile non lava via la forza di un peperoncino. Esposizioni soleggiate o a mezz’ombra e molta acqua. Soddisfatti questi due requisiti, nulla potrà più impedire soddisfacenti raccolti. A patto però che si evitino i ristagni d’acqua e si tengano alla larga i temuti afidi.

La semina Basta poco spazio per coltivare il peperoncino. La piantina, una per vaso, va sistemata in un contenitore di almeno 25 cm di diametro e 30 di profondità, con terriccio

soffice. Si può seminare nei mesi di febbraio e marzo, con la luna crescente, in semenzaio al riparo, per poi trapiantarlo, sempre con la fase crescente, fra aprile e maggio al Nord, con un anticipo di un mese nel Sud Italia.

Raccolta e conservazione La raccolta, da effettuarsi in luna calante da metà estate in poi, si farà tagliando i frutti con un pezzo del picciolo. Si possono conservare in modi diversi, dall’essiccazione alla preparazione sott’olio, sott’aceto, in acqua e anche in conserva con il pomodoro.

Pollice Bio – Un classico di sempre

Se amiamo i ficus è questo il periodo giusto per moltiplicarli. Si tratta di un’operazione che si fa per margotta aerea o per talea e va bene per il ficus elastica e benjamina, ma anche per filodendri e monstera. Nel primo caso praticare un’incisione nel fusto di 2 cm e asportare la corteccia. Applicare nel punto del muschio umido e coprire con un sacchetto da legare alle estremità. Per talea: tagliare dei pezzi di ramo di 15-20 cm, eliminare le foglie tranne quella più in alto, arrotolarla e fermarla con elastico affinché rimanga eretta. Metterle in torba e sabbia al 50%.