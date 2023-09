Rosso d’Ambra, nuova linea cosm-Etica di Helan

Da sempre orientata alla sostenibilità ambientale e sociale, Helan aggiunge un’altra perla alla sua Collana d’Ambra: nasce Rosso d’Ambra, un’elegante fragranza dal fascino senza tempo.

Tradizionali o più moderni, i jus ambrati rappresentano un caposaldo storico della profumeria. Caratterizzati da una nota calda, talcata, intensa si prestano a più interpretazioni, ma rimangono gli unici capaci di sedurre chi è alla ricerca di un misterioso e lussureggiante oriente.

Sono quelli che fanno sognare, che regalano esperienze olfattive molto forti, sono evocatori di paesi lontani e mitici, come provenienti da scenari da mille e una notte.

Avvolgenti e ricche, le fragranze di questa collezione olfattiva di HELAN, conquistano gli estimatori di profumazioni raffinate e originali, difficili da definire e adeguate a esaltare i caratteri forti e carismatici, affascinati dall’eleganza e dallo stile di un tempo lontane.

Nuova nata in questa linea, l’eau de toilette Rosso d’Ambra, col suo bouquet fruttato, ambrato e boisé. L’apertura è caratterizzata da un’impronta olfattiva selvatica e sensuale, dove il contrasto esplosivo tra l’acidità e la dolcezza dell’Amarena, tipico dei frutti rossi, si amalgama alle note frizzanti e zesty dell’Arancio dolce, il jus viene esaltato dalla pulizia e dall’equilibrio della Mandorla dolce.

I petali del Gelsomino, come piccole e luminose stelle, precipitano in uno scintillante effluvio che persuade i sensi e introduce il cuore predominante dell’accordo Ambra, lussureggiante e affascinante come solo l’oriente è capace di essere.

L’aura finale boisé è elegante e persistente, il connubio olfattivo tra il millenario legno di Cedro e la maestosità del legno di Quercia, dal sentore muschiato di sottobosco, conferisce alla scia un fascino ineguagliabile.

La Linea si sviluppa con le principali referenze toiletries:

• Bagnodoccia profumato corpo e capelli

• Deodorante profumato traspirante efficacia a lunga durata

• Crema idratante profumata per il corpo

• Olio profumato illuminante viso, corpo e capelli

• Crema mani & unghie profumata ristrutturante

Scopri i prodotti della linea sul sito helan.it e leggi il Folder Rosso d’Ambra di Helan