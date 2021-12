Rose a km 0 per la nuova linea Helan

L’antica Rosa della Valle Scrivia, vera protagonista di questa nuova Linea profumata, è coltivata fin da tempi antichissimi e ha una diffusione molto ridotta, la sua origine è avvolta nel mistero conferendole carattere e personalità.



Un vero progetto a Km 0, atto a valorizzare il territorio di appartenenza grazie alla volontà di coniugare le più moderne tecnologie produttive con la sapienza delle ricette più antiche, tramandate di generazione in generazione, ha portato al suo impiego nella linea Cuor di Petali.

Un valore aggiunto che emerge e caratterizza le innovative formulazioni, sorprendentemente efficaci e contraddistinte da una spiccata nota floreale naturale.

La fonte di ispirazione è stato il roseto, rustico e forte proprio come il carattere e la personalità dei suoi coltivatori che negli anni hanno selezionato le antiche varietà che meglio si sono adattate al territorio.

Durante la raccolta, a Maggio, il roseto si completa con un carico sorprendente di profumi e sfumature floreali indescrivibili che variano a seconda del momento della giornata.

Abbiamo voluto cogliere queste emozioni e custodirle gelosamente, declinandole in 3 uniche fragranze: Infinita – Iconica – Inattesa

Parallelamente anche il colore ha accompagnato questa evoluzione andando a caricarsi sempre più, un vero crescendo.

La mattina ha rappresentato l’Infinita primavera per lo spirito, inizia prestissimo e porta con se anche delle luminose e vibranti note agrumate e fruttate.

A mezzogiorno la rosa raggiunge il massimo della sua sensualità diventando l’Iconica profumazione del romanticismo. Questa intensità è regalata dalle note cipriate e muschiate che si fondono con la tenerezza del petalo.

La sera, al crepuscolo, il terreno emana note minerali che hanno degli accordi inaspettati che hanno sorpreso tutti i sensi, è stata l’Inattesa passione che conquista.

Guarda il video sulla preparazione della linea

Scopri tutti i prodotti della linea su www.helan.it