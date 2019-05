“Siamo qui anche per denunciare il fenomeno dei cassonetti bruciati in città, che affligge soprattutto il X e il VII municipio (ovvero Ostia e la zona della Tuscolana, ndr). Sono 230 i contenitori stradali completamente bruciati in 5 mesi. Per comprendere il danno ricordiamo che ogni contenitore ha un costo di 750 euro. Queste azioni non possono essere fronteggiate solo da Ama, per questo stiamo mettendo in campo anche la polizia locale. Ho scritto, inoltre, una nota alla Prefettura per cercare di farci supportare anche dalle altre forze dell’ordine. E’ un fenomeno evidentemente diretto a colpire Ama”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione di una conferenza stampa per la riapertura di un officina Ama a Ostia.

“Sembrano atti di quotidiana e insopportabile inciviltà, anche se dietro potrebbero esserci disegni più o meno criminali: in questo auspichiamo che le forze dell’ordine colpiscano i responsabili – dichiara Antonio Pergolizzi coordinatore Ambiente e Legalità di Legambiente – Quanto meno in attesa che la tante volte annunciata rivoluzione sulla raccolta differenziata tolga definitivamente dalle strade questi vecchi e puzzolenti cassoni mangiatutto facendo posto alla raccolta porta-a-porta, eliminando, anche per questa via, completamente il rischio di vederli incendiati”.

