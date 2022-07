Rifiuti a Roma, la soluzione non è un nuovo inceneritore

Nella Capitale prende piede l’idea di un sito per bruciare i rifiuti. Ma per la città, e l’intero Paese, significherebbe bloccare un movimento che differenziando ha spinto l’Italia sul tetto d’Europa. E che necessita di impianti per il riciclo

Dal mensile di luglio/agosto – Roma, IX municipio, Santa Palomba. È nella zona industriale di questa località situata all’estremo sud della Capitale, al confine con il Comune di Pomezia, che conducono i primi indizi del progetto del nuovo inceneritore annunciato lo scorso 20 aprile dal sindaco Roberto Gualtieri, e rilanciato dopo l’incendio dell’impianto Tmb a Malagrotta del 15 giugno. La giunta capitolina punta a costruirlo entro il 2025, anno del prossimo Giubileo della Città eterna. Il modello è quello di un impianto già in funzione a Copenaghen, la potenza complessiva stimata in 600.000 tonnellate di rifiuti l’anno, il doppio di quelle gestite dall’inceneritore di San Vittore, in provincia di Frosinone, l’unico del Lazio.

Gli obiettivi sono quelli di abbattere almeno del 90% l’uso di discariche, chiudere il Tmb di Rocca Cencia, coprire il fabbisogno annuo di energia elettrica di 150mila famiglie e ottenere il risparmio di gas utilizzato da 60mila famiglie, ridurre la Tari del 20%. Costo dell’operazione, 700 milioni di euro. In pole position per la costruzione e gestione dell’impianto c’è Acea, la multiutility di cui il Comune di Roma è socio di maggioranza. Secondo Gualtieri, il piano permetterà di superare “la fragilità degli sbocchi” dei rifiuti a Roma, “figlia di una pressoché totale assenza di una dotazione organica di impianti” che “impedisce di avere un controllo del servizio e di compiere quel salto di qualità che i romani chiedono e meritano”.

Ostacoli da superare

Ma con il bozzetto dell’impianto ancora fresco di inchiostro, per il progetto sono già spuntati una serie di ostacoli. Il primo è il piano rifiuti della Regione Lazio, che non prevede la costruzione di nuovi inceneritori. Il sindaco di Roma è convinto di poter scavalcare la Regione utilizzando i poteri speciali di commissario per il Giubileo, operando così in deroga al piano regionale. Il secondo ostacolo, più arduo da superare, è convincere gli abitanti del territorio che verrà individuato come idoneo a ospitare l’impianto a prendersi carico di un’opera così ingombrante per via degli impatti, evidenti già sulla carta, dal punto di vista ambientale e sociale, nonché sulla mobilità locale, destinata ad andare in tilt per il transito continuo di mezzi pesanti che daranno in pasto rifiuti a questa ciminiera.

Il piano rifiuti regionale non prevede inceneritori. Per realizzarlo il sindaco punta sui poteri speciali di commissario per il Giubileo 2025

Condanna indifferenziata

Legambiente è stata tra le prime realtà a opporsi a questo scenario. Roberto Scacchi, presidente della sede regionale dell’associazione ambientalista, conosce bene le dimensioni del problema rifiuti nella Capitale. «Il Lazio produce 3 milioni di tonnellate di rifiuti urbani all’anno, il 58% dei quali proviene da Roma, circa 1.680.000 tonnellate – spiega Scacchi – Sul piano tecnologico siamo pronti a trasformare questi rifiuti in nuove risorse, su quello politico chiaramente no».

Secondo l’ambientalista, se questa decisione poteva avere un senso sul finire degli anni Novanta, quando era in voga il mantra delle quattro “R” (riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero), oggi con un’economia circolare che cresce più di quanto riusciamo a percepire è del tutto anacronistica. «È un orientamento che persevera nella direzione dell’incenerimento dei rifiuti, in linea con le amministrazioni precedenti – prosegue Scacchi – Ma così facendo si condanneranno Roma e i romani a produrre 600.000 tonnellate di indifferenziata all’anno per i prossimi 25 anni, perché tanto ci vorrà per rientrare dall’investimento che hanno intenzione di fare. Arriveremo al punto in cui saremo costretti a importare rifiuti per tenere in moto la macchina». Una macchina che, bruciando rifiuti, emetterà nell’aria anidride carbonica, ammoniaca, diossine.

L’Europa chiede altro

Per respingere le critiche riversatesi su questo piano, il Comune si affida a due concetti: la fonte di ispirazione è un modello virtuoso, ovvero l’impianto di Copenaghen che brucia 400.000 tonnellate di rifiuti all’anno; con questo nuovo inceneritore poi si ridurranno quasi a zero le discariche a Roma, in linea con quanto chiede Bruxelles. Non è esattamente così, come racconta a Nuova Ecologia Enzo Favoino, coordinatore scientifico di Zero Waste Europe. «I princìpi dell’agenda europea sull’economia circolare vanno contro l’impiantistica pesante vocata solo a mangiarsi il rifiuto indifferenziato e che non consente l’evoluzione progressiva del sistema di raccolta e riciclo – commenta Favoino – Il punto di riferimento è la comunicazione dell’Ue del 2017 sul ruolo dell’incenerimento nell’economia circolare. Questo documento dice che i Paesi che hanno già tanti inceneritori non devono costruirne altri bensì tassare l’incenerimento, eliminare i sussidi a suo favore, adottare moratorie, pensare a piani di decommissioning».

È ciò che si sta facendo in Scozia, Galles, Catalogna, Fiandre e nella stessa Danimarca, in cui negli ultimi anni è stato sì attivato un nuovo impianto, quello a cui fa riferimento il Comune di Roma, ma nel frattempo se ne stanno chiudendo altri sette nell’ambito di un piano che punta a ridurre la capacità di incenerimento del 30%. Lo scontro tra questi due modelli di sviluppo – da un lato quello circolare dell’economia imperniato sul riciclo dei rifiuti, dall’altro quello lineare che incenerendo gli scarti distrugge le risorse che conservano – è evidente. E l’Italia, tra i migliori in Europa con il 65% di raccolta differenziata, piuttosto che pensare a estendere la chiazza dei 37 inceneritori che insistono sul territorio nazionale, dovrebbe puntare a sbloccare i tanti impianti di trasformazione dei rifiuti oggi bloccati e a investire sulla realizzazione di nuovi. È quanto ha recentemente confermato di voler fare la Regione Toscana, pronta a vagliare 37 proposte avanzate dai tre principali gestori e da aziende private per la realizzazione di sistemi di trasformazione dei rifiuti basati su processi innovativi, come il riciclo chimico.

L’Ue chiede di non costruire altri inceneritori, di tassarli, di eliminare i sussidi e di programmare il loro decommissioning

In questa corsa all’indietro verso gli inceneritori, l’Italia è destinata a sbattere anche contro l’orizzonte della climate neutrality fissato dall’Ue per il 2050. «Poche settimane fa – riprende il coordinatore scientifico di Zero Waste Europe – c’è stata l’inclusione degli inceneritori nell’elenco degli impianti obbligati al mercato Ets (il sistema europeo di scambio di quote di emissione, ndr), con l’Europarlamento che ha votato per anticiparla al 2026 rispetto al 2028. L’incenerimento, di fatto, sta diventando un ostacolo sul percorso della decarbonizzazione. Alla luce di tutto ciò Roma, piuttosto che imbarcarsi in un progetto faraonico, dovrebbe cominciare a fare bene la raccolta differenziata. Mettere in riga il sistema richiede molto meno tempo che programmare, progettare, appaltare, costruire un inceneritore e rientrare dai costi».

Roma può farcela

L’obiezione solitamente mossa a chi è contrario all’inceneritore è che Roma è troppo grande e troppo popolata per gestire i suoi rifiuti puntando solo sulla raccolta differenziata. «Perché allora nella città metropolitana di Milano, che ha gli stessi abitanti di Roma e la sua stessa estensione per chilometri quadrati, la differenziata si attesta oltre il 65%? – si chiede Roberto Scacchi – La verità è che a Roma la differenziata è ferma al 43-45% da sette anni. La prima cosa che il Comune dovrebbe mettere all’ordine del giorno è l’aumento di questa percentuale per abbattere le tonnellate di rifiuti da mandare in discarica. Ma a Roma c’è sempre stata opposizione al porta a porta, semplicemente perché implica molto più lavoro rispetto alla raccolta stradale dai cassonetti. Dal 33% si è tornati indietro al 30% perché la precedente giunta ha dismesso il sistema in alcuni quartieri della città, dov’era incardinato da decenni».

Eppure, i numeri parlano chiaro. Anche in una città abbinata proverbialmente al “caos” come Roma, dove c’è più porta a porta la differenziata sale in modo vertiginoso. Se nel Municipio V, tra Casilina e Prenestina, con lo 0% di porta a porta la differenziata non va oltre il 30%, nel IX, tra Eur, Ardeatina e Laurentina, con il 90% di porta a porta la differenziata schizza al 66%. «A ciò va aggiunto un miglioramento delle filiere della raccolta differenziata – sostiene Scacchi – Serve lavorare meglio sulla plastica, sulle plastiche miste, sul vetro e sull’organico, che a Roma rappresenta il 40% dei rifiuti. Vanno differenziati i Pap (prodotti assorbenti per la persona, ndr), si deve fare di più con i Raee che restano spiaggiati nella “Frigo Valley” di Tivoli. Si devono tornare a pulire le strade e recuperare le terre di spazzamento – continua – La città ha bisogno di almeno quattro biodigestori, ma ne sono in funzione soltanto due. Tutto il resto può andare all’impianto di San Vittore».

Bruciare non è risparmiare

Natale Di Cola, segretario Cgil di Roma e del Lazio, sgombra il campo da altri due elementi equivoci. Il primo ha a che fare con Ama, la municipalizzata che nella Capitale gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, designata al centro del progetto dell’inceneritore in tandem con Acea. «Se non si riorganizza Ama, i romani si ritroveranno per i prossimi trent’anni con una gestione arcaica del ciclo dei rifiuti – evidenzia Di Cola – Per questo proponiamo di creare una multiutility dell’economia circolare che si occupi di tutta l’impiantistica necessaria per la differenziazione dei rifiuti. Roma soffre un enorme gap sul fronte impiantistico: non c’è in campo, ad esempio, alcuna iniziativa per gli scarti dell’industria tessile, che a breve sarà obbligatorio riciclare». Il segretario regionale della Cgil smonta anche la prospettiva di una diminuzione della Tari con la messa in funzione di un nuovo inceneritore. «Non è così – precisa – perché dal 2026 l’Europa tasserà le emissioni di CO 2 generate dagli inceneritori. Il costo della bolletta diminuisce solo se si premiano le utenze virtuose», quindi con la tariffa puntuale calcolata in base a quanto si consuma, che però non può essere applicata senza un porta a porta esteso.

Sul fronte energetico, infine, il valore aggiunto del teleriscaldamento che garantirebbe un inceneritore non basta per giustificare un’operazione di questa portata a Roma. «Il teleriscaldamento funziona in molte città del Nord Europa ed è abbastanza interessante in termini ecologici, ma è una tecnologia utile per città fredde, non certo per Roma, dove si accendono i riscaldamenti per soli tre mesi all’anno – afferma Roberto Scacchi – Inoltre, per attivarlo andrebbero sventrate molte strade per costruire una rete di tubature che alimenti tutta la città. Solo così si ottiene un effetto di dispersione del calore che consente di raggiungere le case». Un processo che mal si applicherebbe alla Capitale, dove gli interventi nel sottosuolo sono storicamente resi complessi dalle precauzioni da prendere per tutelare lo strato archeologico custodito. «L’inceneritore è la linea gotica oltre cui non possiamo scendere a patti» conclude Scacchi. Oltrepassare questa linea significherebbe congelare un movimento per la differenziazione e il riuso dei rifiuti che, seppur animato quasi sempre dal basso, ha spinto l’Italia sul tetto d’Europa.