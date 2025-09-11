venerdì 12 Settembre 2025
Roma, Gualtieri: “Il fiume Tevere sarà balneabile tra 5 anni”

Redazione
di Redazione
Roma
Al Padiglione Italia di Expo 2025 a Osaka il sindaco Gualtieri ha annunciato che il fiume Tevere si può rendere balneabile con costi inferiori a quelli sostenuti a Parigi per la Senna. Per i medici della Sima “i rischi per la salute sono troppo alti”

Al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, nel corso dell’evento “La città eterna accoglie il futuro. Attrattività, cultura, bellezza e innovazione”, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha dichiarato che “Entro cinque anni potremo fare il bagno nel Tevere”. Secondo il primo cittadino è “un obiettivo assolutamente realizzabile” e che avrebbe costi inferiori a quelli sostenuti da Parigi per rendere balneabile la Senna, perché la capitale francese “era partita da un livello di inquinamento molto maggiore”.

“Abbiamo già insediato un gruppo di lavoro che a breve sarà interistituzionale – ha precisato il sindaco – ho parlato personalmente con il ministro Pichetto Fratin e col presidente Rocca, quindi insieme a governo e Regione questo tavolo lavorerà per gli investimenti necessari”.

“In realtà – ha detto Gualtieri – ci sono alcune zone che in alcuni giorni sarebbero già balneabili”, però “per avere una balneabilità piena anche del tratto a valle dell’Aniene sono necessari alcuni interventi”. “Alcuni sono già partiti perché la polizia di Città metropolitana sta già realizzando uno screening di tutti gli scarichi sull’Aniene che sono anche fuori dal territorio di Roma Capitale e che sono tra le principali cause della non balneabilità attuale”.

L’inquinamento delle acque dei fiumi rappresenta però un pericolo per la salute umana, e non si è fatta attendere la risposta della Sima, società di Medicina ambientale.

“Oggi i rischi per la salute umana legati all’inquinamento del Tevere e delle acque interne sono elevatissimi – spiega il presidente, Alessandro Miani – La presenza nelle acque dei fiumi di batteri fecali, come ad esempio l’Escherichia coli, può provocare infezioni gastrointestinali nell’uomo con sintomi come diarrea e vomito. Altro rischio importante è la leptospirosi, malattia causata da batteri presenti nell’urina degli animali come ratti e topi: i sintomi includono febbre alta, mal di testa e dolori muscolari. Occorre poi considerare le esposizioni agli inquinanti chimici presenti nelle acque dei fiumi, come metalli pesanti, pesticidi o altre sostanze, i cui effetti nocivi sulla salute non sono immediati ma si riscontrano sul lungo termine”.

